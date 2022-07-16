Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/canli--lugansk-halk-cumuriyeti-ve-harkov-bolgesi-dostluk-ve-isbirligi-anlasma-imzaladi-1058783231.html
CANLI | Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı
CANLI | Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı
Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında özgürleştirilen Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) arasında dostluk ve işbirliği anlaşması... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T16:58+0300
2022-07-16T16:58+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
donetsk
lugansk
donbass
petrol
doğalgaz
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055832558_0:51:3125:1808_1920x0_80_0_0_da81cc95f4e78fbdcedeb6f098efb8d6.jpg
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
donbass
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055832558_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89badca4b5d0563d62cef4464a043826.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, petrol, doğalgaz, yaptırım, avrupa birliği, tahıl, ukrayna ordusu, новый онлайн для белой редактуры
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı

16:58 16.07.2022
Abone olTelegram
Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında özgürleştirilen Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkan Danışmanı Marina Filippova, cumhuriyetin Rusya’ya katılımıyla ilgili referandumun yapılması için bir merkezin kurulduğunu belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’nin en yakın zamanda ülkesine 300 kilometre menzilli füze vermeyi kabul etmesini umduklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği röportajda, Budapeşte'nin Ukrayna'nın batısında yaşayan etnik Macarları korumaya yönelik askeri planları olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun Moskova'yı hedef alan adımlarına karşı 384 Japon parlamenter hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | LHC’de referandum merkezi oluşturuldu
Dün, 16:38
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
17:09 16.07.2022
FT: Ukrayna'dan Batılı bankalara 'Rus petrolü' tehdidi
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Kiev yönetiminin Rus petrolü ticareti yapan şirketlerle çalışan ABD ve AB'li bankalardan buna vermelerini isteyerek aksi takdirde Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına yer alamayacakları tehdidinde bulunduğunu yazdı.
FT'nin aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Müsteşarı Oleg Ustenko, JP Morgan, HSBC, Citigroup ve Credit Agricole gibi bankaların yöneticilerine yazı gönderdiklerini söyledi.
Ustenko, söz konusu bankalardan Rus petrolü ticareti yapan ve nakleden şirketleri finanse etmeyi son vermelerini, Rus petrol ve gaz şirketlerindeki hisselerini satmalarını talep ettiklerini belirtti.
Ustenko, Kiev'in taleplerinin yerine getirilmemesi halinde bu bankalara Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında yer alma imkanı tanınmayacağını ve uluslararası mahkemelerde dava açılacağını ifade etti.
16:57 16.07.2022
Ukrayna ordusundan sınırdaki Rus köylerine saldırı
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nin Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Rus köyleri Tetkino ve Dronovka'ya ateş açtığını söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı askerlerin havan mermileriyle hedef aldığı Kursk Bölgesi'ndeki saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Komite, soruşturma sonucunda saldırıların arka planının ve faillerin açığa çıkarılacağını kaydetti.
16:57 16.07.2022
Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırısında 3 sivil öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi, Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu 3 sivilin öldüğünü açıkladı.
Merkez, Donetsk kentinin Petrovsk ilçesinin hedef alındığı saldırıda 2 sivilin de yaralandığını belirtti.
16:56 16.07.2022
Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı
Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında özgürleştirilen Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, LHC lideri Leonid Paseçnik ve Harkov Bölgesi'ndeki geçici sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev'in imzaladığı anlaşma, insani yardımdan ticaret, kültür ve gençlik politikasında işbirliğine kadar çeşitli entegrasyon alanlarıyla ilgili 20'den fazla maddeden oluşuyor.
Taraflar, birbirlerini dış saldırılardan korumayı ve her iki tarafın resmi kurumlarınca düzenlenen tüm evrakları resmen tanımayı taahhüt ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала