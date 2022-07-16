CANLI | Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı

Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı

Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında özgürleştirilen Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, LHC lideri Leonid Paseçnik ve Harkov Bölgesi'ndeki geçici sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev'in imzaladığı anlaşma, insani yardımdan ticaret, kültür ve gençlik politikasında işbirliğine kadar çeşitli entegrasyon alanlarıyla ilgili 20'den fazla maddeden oluşuyor.

Taraflar, birbirlerini dış saldırılardan korumayı ve her iki tarafın resmi kurumlarınca düzenlenen tüm evrakları resmen tanımayı taahhüt ediyor.