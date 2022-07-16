CANLI | Lugansk Halk Cumuriyeti ve Harkov Bölgesi, dostluk ve işbirliği anlaşma imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkan Danışmanı Marina Filippova, cumhuriyetin Rusya’ya katılımıyla ilgili referandumun yapılması için bir merkezin kurulduğunu belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’nin en yakın zamanda ülkesine 300 kilometre menzilli füze vermeyi kabul etmesini umduklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği röportajda, Budapeşte'nin Ukrayna'nın batısında yaşayan etnik Macarları korumaya yönelik askeri planları olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun Moskova'yı hedef alan adımlarına karşı 384 Japon parlamenter hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: