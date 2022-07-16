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https://tr.sputniknews.com/20220716/cep-telefonuyla-kadinlari-cektigi-iddia-edilen-sahis-esnaf-ve-bolge-halki-tarafindan-dovuldu-1058784813.html
Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü
Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü
Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darp edildikten sonra... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:08+0300
2022-07-16T18:08+0300
türkiye
taciz
cep telefonu
dayak
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi. Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.’yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220629/vanda-bir-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-sahis-kalabalik-tarafindan-dovuldu-1058075244.html
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taciz, cep telefonu, dayak, antalya

Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü

18:08 16.07.2022
© İHA / İHA-AW669183Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü
Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© İHA / İHA-AW669183
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.

Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.’yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.
Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
TÜRKİYE
Van’da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından dövüldü
29 Haziran , 01:17
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