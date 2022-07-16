https://tr.sputniknews.com/20220716/cep-telefonuyla-kadinlari-cektigi-iddia-edilen-sahis-esnaf-ve-bolge-halki-tarafindan-dovuldu-1058784813.html
Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü
Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü
Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darp edildikten sonra... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:08+0300
2022-07-16T18:08+0300
2022-07-16T18:08+0300
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taciz
cep telefonu
dayak
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi. Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.’yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220629/vanda-bir-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-sahis-kalabalik-tarafindan-dovuldu-1058075244.html
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taciz, cep telefonu, dayak, antalya
Cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve bölge halkı tarafından dövüldü
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.
Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.’yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü.