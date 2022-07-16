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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T21:48+0300
2022-07-16T21:48+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük rahatlama temin edeceklerini belirtti.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

21:48 16.07.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan - Emmanuel Macron
Recep Tayyip Erdoğan - Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük rahatlama temin edeceklerini belirtti.
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