https://tr.sputniknews.com/20220716/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1058789257.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T21:48+0300
2022-07-16T21:48+0300
2022-07-16T21:48+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük rahatlama temin edeceklerini belirtti.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük rahatlama temin edeceklerini belirtti.