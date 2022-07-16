Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220716/disisleri-bakanligindan-trussin-gocmenleri-turkiyeye-gonderebiliriz-planina-tepki-1058785512.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Truss'ın 'Göçmenleri Türkiye'ye gönderebiliriz' planına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Truss'ın 'Göçmenleri Türkiye'ye gönderebiliriz' planına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, basına yansıyan 'Başbakan olduğu takdirde göçmenleri Ruanda'ya... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:23+0300
2022-07-16T18:42+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
ingiltere
türkiye
ruanda
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101774/49/1017744996_0:55:1187:722_1920x0_80_0_0_fc0112f10476e4f442c046b3d20a7bea.jpg
İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakan olduğu takdirde kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söyledi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre Truss, milletvekillerine eğer başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağının sözünü verdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, söz konusu çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:
ingiltere
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101774/49/1017744996_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_4cd3f31586337938cc1166019ed684a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, ingiltere, türkiye, ruanda, göçmen krizi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Truss'ın 'Göçmenleri Türkiye'ye gönderebiliriz' planına tepki

18:23 16.07.2022 (güncellendi: 18:42 16.07.2022)
© AA / Ahmet İzgiTanju Bilgiç
Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA / Ahmet İzgi
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, basına yansıyan 'Başbakan olduğu takdirde göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katma sözüne' dair çıkan haberlere tepki gösterdi. Bilgiç, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakan olduğu takdirde kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söyledi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Truss, milletvekillerine eğer başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağının sözünü verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, söz konusu çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss’a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması sözkonusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала