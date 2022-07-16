https://tr.sputniknews.com/20220716/diyarbakirda-kadin-cinayeti-eski-esini-sokakta-bicakladiktan-sonra-tabancayla-vurdu-1058773193.html
Diyarbakır'da kadın cinayeti: Eski eşini sokakta bıçakladıktan sonra tabancayla vurdu
Diyarbakır'da kadın cinayeti: Eski eşini sokakta bıçakladıktan sonra tabancayla vurdu
Diyarbakır'da E.B., 3 ay önce boşandığı eski eşi Esma B.'yi bıçakla yüzünden yaraladıktan sonra tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Esma B. hastanede tedaviye... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T00:34+0300
2022-07-16T00:34+0300
2022-07-16T00:34+0300
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diyarbakır
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ölüm
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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Esma B., eşi E.B. ile tartışma yaşadı. Sık sık yaşanan tartışmalar üzerine Esma B., eşinden boşanmak istedi. 3 ay önce boşanan çiftten E.B., eski eşi Esma B.'yi cadde üzerinde gördü. Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.B., eski eşi Esma B.'yi önce yanağından daha sonra boynundan bıçaklayarak yaraladı.E.B., kanlar içerisinde kalan genç kadını, bu kez de üzerinde taşıdığı tabancayla tek el ateş ederek vurdu. Kanlar içerisinde yığılan genç kadın için çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Esma B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olayın ardından bölgede inceleme yaparken, E.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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diyarbakır, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ölüm, bıçaklama
Diyarbakır'da kadın cinayeti: Eski eşini sokakta bıçakladıktan sonra tabancayla vurdu
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Diyarbakır'da E.B., 3 ay önce boşandığı eski eşi Esma B.'yi bıçakla yüzünden yaraladıktan sonra tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Esma B. hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Esma B., eşi E.B. ile tartışma yaşadı.
Sık sık yaşanan tartışmalar üzerine Esma B., eşinden boşanmak istedi. 3 ay önce boşanan çiftten E.B., eski eşi Esma B.'yi cadde üzerinde gördü.
Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.B., eski eşi Esma B.'yi önce yanağından daha sonra boynundan bıçaklayarak yaraladı.
E.B., kanlar içerisinde kalan genç kadını, bu kez de üzerinde taşıdığı tabancayla tek el ateş ederek vurdu. Kanlar içerisinde yığılan genç kadın için çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Esma B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından bölgede inceleme yaparken, E.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.