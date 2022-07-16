https://tr.sputniknews.com/20220716/edirnede-15-temmuzla-ilgili-asagilayici-paylasim-yapan--3-kisiye-islem-yapildi-1058789518.html

Edirne'de 15 Temmuz'la ilgili 'aşağılayıcı paylaşım' yapan 3 kişiye işlem yapıldı

Edirne'de 15 Temmuz'la ilgili 'aşağılayıcı paylaşım' yapan 3 kişiye işlem yapıldı

Edirne'de 15 Temmuz ile ilgili sosyal medyadan 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptığı tespit... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T22:09+0300

2022-07-16T22:09+0300

2022-07-16T22:14+0300

15 temmuz

cumhurbaşkanına hakaret

edirne

türkiye

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde E.A, S.A, M.Y.G'nin 15 Temmuz ile ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildiği belirtildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.A. ve S.A. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.İl dışında olduğu tespit edilen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

edirne

türkiye

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15 temmuz, cumhurbaşkanına hakaret, edirne