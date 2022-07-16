https://tr.sputniknews.com/20220716/edirnede-15-temmuzla-ilgili-asagilayici-paylasim-yapan--3-kisiye-islem-yapildi-1058789518.html
Edirne'de 15 Temmuz'la ilgili 'aşağılayıcı paylaşım' yapan 3 kişiye işlem yapıldı
Edirne'de 15 Temmuz'la ilgili 'aşağılayıcı paylaşım' yapan 3 kişiye işlem yapıldı
Edirne'de 15 Temmuz ile ilgili sosyal medyadan 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptığı tespit... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T22:09+0300
2022-07-16T22:09+0300
2022-07-16T22:14+0300
15 temmuz
cumhurbaşkanına hakaret
edirne
türkiye
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde E.A, S.A, M.Y.G'nin 15 Temmuz ile ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildiği belirtildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.A. ve S.A. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.İl dışında olduğu tespit edilen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
edirne
türkiye
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15 temmuz, cumhurbaşkanına hakaret, edirne
Edirne'de 15 Temmuz'la ilgili 'aşağılayıcı paylaşım' yapan 3 kişiye işlem yapıldı
22:09 16.07.2022 (güncellendi: 22:14 16.07.2022) Abone ol
Edirne'de 15 Temmuz ile ilgili sosyal medyadan 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 3 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde E.A, S.A, M.Y.G'nin 15 Temmuz ile ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret' içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildiği belirtildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.A. ve S.A. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İl dışında olduğu tespit edilen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.