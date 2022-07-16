https://tr.sputniknews.com/20220716/erkek-cocuk-dogurmadigi-icin-esini-elektrik-vererek-oldurmustu-mahkeme-eziyet-yok-dedi-1058781959.html

Erkek çocuk doğurmadığı için eşini elektrik vererek öldürmüştü: Mahkeme 'eziyet yok' dedi

Erkek çocuk doğurmadığı için eşini elektrik vererek öldürmüştü: Mahkeme 'eziyet yok' dedi

Diyarbakır’da erkek bebek doğurmadığı için bir gün önce doğum yapan eşini uyurken yanak ve şakaklarına yüksek voltajda elektrik akımı verip öldüren Veysi... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T14:31+0300

2022-07-16T14:31+0300

2022-07-16T14:31+0300

türkiye

kadın cinayetleri

elektrik

erkek çocuk

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mübarek Turan eşi Veysi Turan tarafından uyuduğu sırada elektrik verilerek öldürülmüştü. Mahkeme 16 Haziran’da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığı sanık hakkındaki gerekçeli kararını tamamladı.Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, mahkeme gerekçeli kararda sanık hakkında daha önce "eziyet çektirerek canavarca hisle kasten eşini öldürdüğü" şeklinde karar verildiği ve bu kararın Yargıtay’ca bozulduğu anımsatılarak sanığın "eşini eziyet çektirerek veya canavarca his duygusuyla öldürmediğini" iddia edildi.Kararda sanığın, “Gece saat 3’te prizi yerinden çıkararak kablosunu söktüm. Eşim prizin yanındaki kanepede uyuyordu. Uçları açık kabloları eşimin iki taraftan yanaklarına değdirdim. Birden dondu kaldı. Ben de bilincimi kaybettim” şeklindeki ifadesi hatırlatılarak, "akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu, eşinin kız bebek doğuracağını öğrenince bebeğin dünyaya geleceği güne kadar beklediği" bildirildi.Gerekçeli kararda, sanığın doğumdan bir gün önce çarşıdan üçlü priz ve eldiven alarak eşinin uyumasını beklediği dikkate alındığında, öldürme kararını eşi doğum yapmadan önce aldığı, eşini öldürme kararıyla cinayeti işlediği tarih arasında soğukkanlı hareket etmesi için yeterli zaman geçmesine rağmen ısrarla cinayeti işlediği için tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğuna dikkat çekildi.Canavarca hisle öldürmemişKararda ayrıca "sanığın eşini sırf öldürmek maksadıyla öldürmeyip kız çocuğu doğurduğu için öldürdüğü, her ne kadar sebep; gereksiz, yersiz ve hayatın olağan akışına aykırı olsa da öldürmek için sanığın bir sebebinin bulunduğu" kaydedildi."Kadının ölüm sürecinin uzatılması amacıyla işkence veya eziyet gördüğüne dair delil bulunmadığı, bu durumun adli tıp raporunda ölüm sebebinin vücuda yüksek voltajda elektrik verilmiş olmasından kaynaklandığının açıkça belirtildiği bu nedenle de sanığın eşine işkence ve eziyet çektirme kastının bulunması gerektiğinden 'eziyet çektirerek canavarca hisle' öldürmediği" ifade edildi.Kararda, sanığın önce elektrik şoku verip ardından eliyle ağzını kapatarak öldürdüğü dikkate alındığında, “tasarlayarak benden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürmek” suçunu işlediği için hakkında indirimsiz TCK’nın 82/1-a-d maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.İki kez bozulmuştuSanık hakkındaki mahkûmiyet kararı daha önce iki kez Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay ilk bozma kararında sanığın 155’i aradığı için pişmanlık gösterip "iyi hal indirimi" alamayacağını belirtmişti.İkinci bozma kararında ise cinayetin "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçu kapsamında olmadığı için dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti. Dosya geçen hafta üçüncü kez Yargıtay’a gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220515/yargitay-esini-elektrik-vererek-olduren-saniga-yapilan-iyi-hal-indirimini-bozdu-1056385636.html

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kadın cinayetleri, elektrik, erkek çocuk