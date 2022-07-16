https://tr.sputniknews.com/20220716/escinsel-iliskiye-videolu-santaj-cinayetle-bitti-1058782963.html

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitti

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitti

Esenler'de Şeyhmus S., iddiaya göre girdikleri ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı Erkutay D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T16:49+0300

2022-07-16T16:49+0300

2022-07-16T16:49+0300

türkiye

cinayet

istanbul

esenler

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Olay, geçen çarşamba günü Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre 5 yıl önce tanışan Erkutay D. ve Şeyhmus S., geçen çarşamba günü Çiftehavuzlar Mahallesi’nde alkol aldıktan sonra, birlikte oldu.Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti. Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.’nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti.Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D. tarafından bıçaklandı.Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi.Olay yerine gelen polisler Erkutay D.’yi üzeri kanlı bir şekilde buldu.Erkutay D.’nin “İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım” dediği öğrenildi.Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.’nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi.Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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cinayet, istanbul, esenler