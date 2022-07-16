https://tr.sputniknews.com/20220716/fransada-orman-yanginlari-10-bin-hektarlik-alana-yayildi-1058788700.html
Fransa’da orman yangınları 10 bin hektarlık alana yayıldı
Fransa’da orman yangınları 10 bin hektarlık alana yayıldı
Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınlarının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığı açıklandı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T21:09+0300
2022-07-16T21:09+0300
2022-07-16T21:09+0300
dünya
fransa
orman yangını
müdahale
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Fransa’nın Gironde bölgesinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları geçen haftanın çarşamba gününden bu yana devam ediyor.Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinin yetkilileri, yangının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığını belirterek, bu sabah 12 bin 200’den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini ifade etti.Yetkililerden yapılan açıklamada, binden fazla itfaiyecinin yangını kontrol altına almak için çalıştığı belirtilerek, “Yangın nedeniyle halkın ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasaklanmıştır” denildi.Gironde bölgesine bağlı Langon kasabasının vali yardımcısı Vincent Ferrier, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kontrol altına alınmadığı takdirde yayılmaya devam edecek bir yangınla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan Gironde bölgesinde yer alan Landiras kasabasında 6 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ve 2 bin 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtildi. Gironde bölgesinde geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam eden orman yangınlarında, dün 7 bin 300 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220716/orman-yangini-cikan-giritte-bazi-koyler-tahliye-edildi-1058787745.html
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fransa, orman yangını, müdahale
Fransa’da orman yangınları 10 bin hektarlık alana yayıldı
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Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınlarının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığı açıklandı.
Fransa’nın Gironde bölgesinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları geçen haftanın çarşamba gününden bu yana devam ediyor.
Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinin yetkilileri, yangının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığını belirterek, bu sabah 12 bin 200’den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini ifade etti.
Yetkililerden yapılan açıklamada, binden fazla itfaiyecinin yangını kontrol altına almak için çalıştığı belirtilerek, “Yangın nedeniyle halkın ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasaklanmıştır” denildi.
Gironde bölgesine bağlı Langon kasabasının vali yardımcısı Vincent Ferrier, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kontrol altına alınmadığı takdirde yayılmaya devam edecek bir yangınla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gironde bölgesinde yer alan Landiras kasabasında 6 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ve 2 bin 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtildi. Gironde bölgesinde geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam eden orman yangınlarında, dün 7 bin 300 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı.