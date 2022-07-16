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https://tr.sputniknews.com/20220716/genclik-bakanindan-kyk-borclari-aciklamasi-faize-karsi-olan-biziz-bu-faiz-uygulamasi-degil-1058781403.html
Gençlik Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması: Faize karşı olan biziz, bu bir faiz uygulaması değil
Gençlik Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması: Faize karşı olan biziz, bu bir faiz uygulaması değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ana paranın üzerine eklenen fahiş faizler nedeniyle öğrencilerin son dönemde tepkisini dile getirdiği KYK borçlarına... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:59+0300
2022-07-16T13:00+0300
türkiye
kyk
gençlik ve spor bakanlığı
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CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili olarak da konuştu.Kasapoğlu şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili açıklama yaptılar. Genç odaklı siyasetimiz devam edecek Biz özellikle gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında biliyorsunuz her ilde bir il üniversite var. Bazı illerde daha fazla var. Türkiye'de burs sistemi büyükşehir belediye başkanıyken gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse onu koyduk.Gelinen noktada Kılıçdaroğlu diyor ki faiz… Faize en karşı olan biziz bu bir faiz uygulaması değildir. Hiçbir konjonktüre öğrencimizi kurban etmeyiz. Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası gençlerimizle ilgili açılımları açıklayacaklar."
https://tr.sputniknews.com/20220716/kyk-borclari-icin-iki-formul-masada-1058777543.html
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kyk, gençlik ve spor bakanlığı

Gençlik Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması: Faize karşı olan biziz, bu bir faiz uygulaması değil

12:59 16.07.2022 (güncellendi: 13:00 16.07.2022)
© TwitterKredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ana paranın üzerine eklenen fahiş faizler nedeniyle öğrencilerin son dönemde tepkisini dile getirdiği KYK borçlarına ilişkin olarak bir kez daha kabine toplantısını işaret etti ve "Hiçbir konjonktüre öğrencimizi kurban etmeyiz" dedi.
CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili olarak da konuştu.

Kasapoğlu şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili açıklama yaptılar. Genç odaklı siyasetimiz devam edecek Biz özellikle gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında biliyorsunuz her ilde bir il üniversite var. Bazı illerde daha fazla var. Türkiye'de burs sistemi büyükşehir belediye başkanıyken gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse onu koyduk.
Gelinen noktada Kılıçdaroğlu diyor ki faiz… Faize en karşı olan biziz bu bir faiz uygulaması değildir. Hiçbir konjonktüre öğrencimizi kurban etmeyiz. Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası gençlerimizle ilgili açılımları açıklayacaklar."
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KYK borçları için iki formül masada
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