Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220716/gozaltina-alinan-cocuklardan-3u-serbest-mezar-taslari-yeniden-yaptiriliyor-1058782137.html
Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor
Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor
Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için çalışma başlatıldı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T14:36+0300
2022-07-16T14:36+0300
türkiye
hasköy
yahudi
mezarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058740180_0:1026:1536:1890_1920x0_80_0_0_7590eaaa1b6a1718655a3d972918c6d5.jpg
İstanbul'da Hasköy Musevi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etmişti.DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için bugün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.Mezarların 18 yaşından küçük 5 çocuk tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html
türkiye
hasköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058740180_0:755:1536:1907_1920x0_80_0_0_30cace10f847b46a8b6ed5c23dee4f02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hasköy, yahudi, mezarlık

Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor

14:36 16.07.2022
© Türkiye Hahambaşılığı Vakfı/TwitterHasköy Yahudi mezarlığına saldırı
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© Türkiye Hahambaşılığı Vakfı/Twitter
Abone olTelegram
Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da Hasköy Musevi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etmişti.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için bugün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.
Mezarların 18 yaşından küçük 5 çocuk tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
TÜRKİYE
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı
Dün, 09:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала