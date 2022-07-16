https://tr.sputniknews.com/20220716/gozaltina-alinan-cocuklardan-3u-serbest-mezar-taslari-yeniden-yaptiriliyor-1058782137.html

Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor

Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor

Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için çalışma başlatıldı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T14:36+0300

2022-07-16T14:36+0300

2022-07-16T14:36+0300

türkiye

hasköy

yahudi

mezarlık

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İstanbul'da Hasköy Musevi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etmişti.DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için bugün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.Mezarların 18 yaşından küçük 5 çocuk tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html

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hasköy, yahudi, mezarlık