https://tr.sputniknews.com/20220716/gozaltina-alinan-cocuklardan-3u-serbest-mezar-taslari-yeniden-yaptiriliyor-1058782137.html
Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor
Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor
Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için çalışma başlatıldı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T14:36+0300
2022-07-16T14:36+0300
2022-07-16T14:36+0300
türkiye
hasköy
yahudi
mezarlık
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İstanbul'da Hasköy Musevi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etmişti.DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için bugün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.Mezarların 18 yaşından küçük 5 çocuk tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html
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hasköy, yahudi, mezarlık
Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor
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Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da Hasköy Musevi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etmişti.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için bugün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.
Mezarların 18 yaşından küçük 5 çocuk tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.