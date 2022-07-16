https://tr.sputniknews.com/20220716/imam-bayildi-ve-kokorec-yunan-yemegi-olarak-pazarlaniyor-istanbuldaki-rumlar-bu-yemegi-yapardi-1058780727.html

İmam bayıldı ve kokoreç 'Yunan yemeği' olarak pazarlanıyor: 'İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı'

İmam bayıldı ve kokoreç 'Yunan yemeği' olarak pazarlanıyor: 'İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı'

İmam bayıldı için Yunan yemek sitelerinde "İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı, oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz"... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T12:05+0300

2022-07-16T12:05+0300

2022-07-16T12:05+0300

dünya

yunanistan

türkiye

kokoreç

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051685462_0:40:3069:1766_1920x0_80_0_0_dc99469d0574a44ddf5a20f788fa3833.jpg

Türkiye'nin komşusu Yunanistan, Türkiye'ye ait olan kokoreç ve imam bayıldı yemeklerini "Yunan yemeği" olarak tanıtıyor.Yunanistan'ın ünlü yemek siteleri imam bayıldı için şu tarifi veriyor:“İmam Bayıldı (imam baildi), klasik bir Yunan tarifi. Kökleri Osmanlı işgali altındaki geçmişten geliyor. İsmini imamın bunu yiyip lezzetine bayılmasından alıyor, çünkü köz patlıcan ve tuzlu domates büyük lezzet veriyor. İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı. Oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz.”Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; benzer bir durum kokoreç için de geçerli. Yunanistan'da kokoreç reklamları bazı yerleri süslerken, bu yemek 'kokoretsi' diye anılıyor. Yemekle ilgili Yunanistan şefleri ve yemek siteleri, “Kokoretsi, terbiyeli kuzu veya keçi sakatatlarından oluşan, şişte şişirilmiş ve kuzu veya keçi eti yağı ile sarılmış geleneksel bir Yunan yemeğidir” diyor.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, türkiye, kokoreç, abd