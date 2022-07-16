https://tr.sputniknews.com/20220716/imam-bayildi-ve-kokorec-yunan-yemegi-olarak-pazarlaniyor-istanbuldaki-rumlar-bu-yemegi-yapardi-1058780727.html
İmam bayıldı ve kokoreç 'Yunan yemeği' olarak pazarlanıyor: 'İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı'
İmam bayıldı ve kokoreç 'Yunan yemeği' olarak pazarlanıyor: 'İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı'
İmam bayıldı için Yunan yemek sitelerinde "İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı, oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz"... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:05+0300
2022-07-16T12:05+0300
2022-07-16T12:05+0300
dünya
yunanistan
türkiye
kokoreç
abd
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Türkiye'nin komşusu Yunanistan, Türkiye'ye ait olan kokoreç ve imam bayıldı yemeklerini "Yunan yemeği" olarak tanıtıyor.Yunanistan'ın ünlü yemek siteleri imam bayıldı için şu tarifi veriyor:“İmam Bayıldı (imam baildi), klasik bir Yunan tarifi. Kökleri Osmanlı işgali altındaki geçmişten geliyor. İsmini imamın bunu yiyip lezzetine bayılmasından alıyor, çünkü köz patlıcan ve tuzlu domates büyük lezzet veriyor. İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı. Oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz.”Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; benzer bir durum kokoreç için de geçerli. Yunanistan'da kokoreç reklamları bazı yerleri süslerken, bu yemek 'kokoretsi' diye anılıyor. Yemekle ilgili Yunanistan şefleri ve yemek siteleri, “Kokoretsi, terbiyeli kuzu veya keçi sakatatlarından oluşan, şişte şişirilmiş ve kuzu veya keçi eti yağı ile sarılmış geleneksel bir Yunan yemeğidir” diyor.
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yunanistan, türkiye, kokoreç, abd
İmam bayıldı ve kokoreç 'Yunan yemeği' olarak pazarlanıyor: 'İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı'
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İmam bayıldı için Yunan yemek sitelerinde "İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı, oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz" deniyor
Türkiye'nin komşusu Yunanistan, Türkiye'ye ait olan kokoreç ve imam bayıldı yemeklerini "Yunan yemeği" olarak tanıtıyor.
Yunanistan'ın ünlü yemek siteleri imam bayıldı için şu tarifi veriyor:
“İmam Bayıldı (imam baildi), klasik bir Yunan tarifi. Kökleri Osmanlı işgali altındaki geçmişten geliyor. İsmini imamın bunu yiyip lezzetine bayılmasından alıyor, çünkü köz patlıcan ve tuzlu domates büyük lezzet veriyor. İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı. Oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz.”
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine
göre; benzer bir durum kokoreç için de geçerli. Yunanistan'da kokoreç reklamları bazı yerleri süslerken, bu yemek 'kokoretsi' diye anılıyor.
Yemekle ilgili Yunanistan şefleri ve yemek siteleri, “Kokoretsi, terbiyeli kuzu veya keçi sakatatlarından oluşan, şişte şişirilmiş ve kuzu veya keçi eti yağı ile sarılmış geleneksel bir Yunan yemeğidir”
diyor.