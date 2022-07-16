İngiliz Dışişleri Bakanı'nın yeni planı: Göçmenleri Ruanda’yla birlikte Türkiye’ye de gönderebiliriz
15:27 16.07.2022 (güncellendi: 15:31 16.07.2022)
İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakan olduğu takdirde kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söyledi. Truss, milletvekillerine eğer başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağının sözünü verdi.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıları 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını içeren anlaşmayı, Doğu Afrika ülkesiyle imzaladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı giriş yapanların Ruanda'ya gönderilmesi ve oraya yerleştirilmesi kararının ardından 'uluslararası yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmakla' eleştirilerin odağında yer aldı.
İngiltere’de, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson’ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Liz Truss’ın, özel olarak milletvekillerine, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerini yapmak istediğini söyledi.
The Times’ta yer alan habere göre Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacak.
Muhafazakâr milletvekili Christopher Chope, Truss'ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına sıcak baktığını aktardı. Truss'a yakın bir kaynak da İngiliz bakanın bu konuda Türkiye'yle müzakereye sıcak baktığını belirtti.
The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye'nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazdı. Haberlerde halihazırda Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkat çekildi.