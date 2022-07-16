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İngiliz merkezli şirketten dolandırıcılık: Türkiye’de 10 bin kişiden 200 milyon dolar alındı
İngiliz merkezli şirketten dolandırıcılık: Türkiye’de 10 bin kişiden 200 milyon dolar alındı
Merkezi İngiltere'de bulunan ve forex işlemi yaptığını iddia eden Technic Global Finance şirketi, Türkiye’de 10 bin kişiden 200 milyon dolar vurgun yaparak... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T08:20+0300
2022-07-16T09:29+0300
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İngiltere merkezli Technic Global Finance isimli şirket binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarlık parayı buharlaştırdı. Küresel piyasalarda forex işlemi yaptığını iddia eden şirket ‘kripto para’, ‘değerli madenler’ ve ‘petrol' alım satımı yaptığını belirterek mağdurları ağına düşürdü. Sosyal medya ve internet sitesinde yapılan şikayetler üzerine ortaya çıkan vurgunda 10 bin kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre mağdurlar sistemin 1 haftadır kapalı olduğunu ve çekim işlemine izin verilmediğini belirtti. Savcılığa başvuran mağdurların sisteme oltalama yöntemiyle çekildiği belirtildi.Oltalama yöntemi uygulandıİsmini vermek istemeyen Technic Global Finance mağdurları yaşanan durumu şöyle anlattı: "Öncelikle güvenilir sitelere ilan vererek kişileri ağlarına düşürüyorlar. Gayet bilindik haber sitelerine ‘Forex piyasasında yüksek kazanç’ vaatleriyle insanlara ulaşıyorlar. Bu reklamlara tıkladığınız zaman kurumsal bir sistem ile karşılaşıyorsunuz. Öncelikle sizden iletişim bilgilerinizi istiyorlar. Bir form dolduruyorsunuz. Ardından yatırım danışmanı olduğunu söyleyen biri sizi arayarak sistemi anlatıyor. Küresel piyasalarda çeşitli emtialarla alım-satım yaparak iyi bir kazanç elde edebileceğinizi söylüyorlar. Kazanç rakamları oldukça cazip geliyor ve sisteme giriş yapıyorsunuz. Öncelikle iyi gelir elde ediyorsunuz. Hatta belli rakamlarda çekim işlemlerinde sorun olmuyor. Ancak kazancınız yükseldikçe çekim izinlerinde çeşitli bahaneler üretiliyor."Kazancın artması ile sorunların başladığını söyleyen mağdurlar “Öncelikle belli limitlerin üzerinde sizden vergi ve transfer ücreti talep ediyorlar. Bu ücretlerin mevcut kazancınızdan düşmesini istediğinizde ise kabul etmiyorlar. Mecbur kalıp bu masrafları yatırdığınızda dahi paranızı çekemiyorsunuz. Bir süre sonra yatırım danışmanınız size cevap vermemeye başlıyor. Şirket İngiltere merkezli olduğu için kimseye ulaşmanız mümkün değil. Şu an için sistemden para çekimi tamamen durdu. Binlerce kişinin parası âdeta buhar oldu” diyor.Kripto kullanıcıları YouTube'u kullanıyorKripto paralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu alandaki istikrarsızlık nedeniyle kripto dolandırıcıları kurbanlarını avlamanın yeni yollarına yöneldiler. Kaspersky uzmanları, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir plana tanık oldu. Popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışıyorlar. Dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir 'ihlali' teşvik eden yorumlar bırakıyorlar. Mesajlarını daha görünür kılma adına, yorumlardaki istatistikleri değiştirmek için yorumlarını en tepeye taşıyacak bot cevaplar yerleştiriyorlar.İşlemler kripto para ile yapılıyorTürkiye’de herhangi bir işlem izni bulunmayan Technic Global Finance şirketinin yalnızca Türkiye piyasasında 200 milyon doları yönettiği belirtildi. Sistemdeki paranın kayıt altına girmemesi adına ticaret kripto para üzerinden yapılıyor. Savcılığa yapılan şikayetlerde şirketin üzerindeki parayı başka bir şirket kurarak devrettiği ve işlemlere o şirket üzerinden devam ederek Technic Global Finance’ın tamamen kapatıldığı iddiaları yer alıyor.
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kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık

İngiliz merkezli şirketten dolandırıcılık: Türkiye’de 10 bin kişiden 200 milyon dolar alındı

08:20 16.07.2022 (güncellendi: 09:29 16.07.2022)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Merkezi İngiltere'de bulunan ve forex işlemi yaptığını iddia eden Technic Global Finance şirketi, Türkiye’de 10 bin kişiden 200 milyon dolar vurgun yaparak sistemi kapattı.
İngiltere merkezli Technic Global Finance isimli şirket binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarlık parayı buharlaştırdı.
Küresel piyasalarda forex işlemi yaptığını iddia eden şirket ‘kripto para’, ‘değerli madenler’ ve ‘petrol' alım satımı yaptığını belirterek mağdurları ağına düşürdü. Sosyal medya ve internet sitesinde yapılan şikayetler üzerine ortaya çıkan vurgunda 10 bin kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre mağdurlar sistemin 1 haftadır kapalı olduğunu ve çekim işlemine izin verilmediğini belirtti. Savcılığa başvuran mağdurların sisteme oltalama yöntemiyle çekildiği belirtildi.

Oltalama yöntemi uygulandı

İsmini vermek istemeyen Technic Global Finance mağdurları yaşanan durumu şöyle anlattı:
"Öncelikle güvenilir sitelere ilan vererek kişileri ağlarına düşürüyorlar. Gayet bilindik haber sitelerine ‘Forex piyasasında yüksek kazanç’ vaatleriyle insanlara ulaşıyorlar. Bu reklamlara tıkladığınız zaman kurumsal bir sistem ile karşılaşıyorsunuz. Öncelikle sizden iletişim bilgilerinizi istiyorlar. Bir form dolduruyorsunuz. Ardından yatırım danışmanı olduğunu söyleyen biri sizi arayarak sistemi anlatıyor. Küresel piyasalarda çeşitli emtialarla alım-satım yaparak iyi bir kazanç elde edebileceğinizi söylüyorlar. Kazanç rakamları oldukça cazip geliyor ve sisteme giriş yapıyorsunuz. Öncelikle iyi gelir elde ediyorsunuz. Hatta belli rakamlarda çekim işlemlerinde sorun olmuyor. Ancak kazancınız yükseldikçe çekim izinlerinde çeşitli bahaneler üretiliyor."
Kazancın artması ile sorunların başladığını söyleyen mağdurlar “Öncelikle belli limitlerin üzerinde sizden vergi ve transfer ücreti talep ediyorlar. Bu ücretlerin mevcut kazancınızdan düşmesini istediğinizde ise kabul etmiyorlar. Mecbur kalıp bu masrafları yatırdığınızda dahi paranızı çekemiyorsunuz. Bir süre sonra yatırım danışmanınız size cevap vermemeye başlıyor. Şirket İngiltere merkezli olduğu için kimseye ulaşmanız mümkün değil. Şu an için sistemden para çekimi tamamen durdu. Binlerce kişinin parası âdeta buhar oldu” diyor.

Kripto kullanıcıları YouTube'u kullanıyor

Kripto paralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu alandaki istikrarsızlık nedeniyle kripto dolandırıcıları kurbanlarını avlamanın yeni yollarına yöneldiler. Kaspersky uzmanları, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir plana tanık oldu. Popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışıyorlar. Dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir 'ihlali' teşvik eden yorumlar bırakıyorlar. Mesajlarını daha görünür kılma adına, yorumlardaki istatistikleri değiştirmek için yorumlarını en tepeye taşıyacak bot cevaplar yerleştiriyorlar.

İşlemler kripto para ile yapılıyor

Türkiye’de herhangi bir işlem izni bulunmayan Technic Global Finance şirketinin yalnızca Türkiye piyasasında 200 milyon doları yönettiği belirtildi. Sistemdeki paranın kayıt altına girmemesi adına ticaret kripto para üzerinden yapılıyor. Savcılığa yapılan şikayetlerde şirketin üzerindeki parayı başka bir şirket kurarak devrettiği ve işlemlere o şirket üzerinden devam ederek Technic Global Finance’ın tamamen kapatıldığı iddiaları yer alıyor.
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