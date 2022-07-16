Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220716/ispanyadaki-orman-yanginlari-sondurulemiyor-1058789824.html
İspanya’daki orman yangınları söndürülemiyor
İspanya’daki orman yangınları söndürülemiyor
İspanya’nın Endülüs bölgesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, bölgeden tahliye edilen vatandaşların sayısı 3 bin 65’e ulaştı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T22:21+0300
2022-07-16T22:21+0300
dünya
ispanya
orman yangını
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058789667_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cce93d11355cb2c520d387976325dfb9.jpg
İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Mijas kenti yakınlarında dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında bilanço artmaya devam ediyor.Yangının 800 hektarlık ormanlık alana yayıldığı bildirilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bölgedeki toplam tahliye sayısının 3 bin 65’e yükseldiği açıklandı. Yangının düz bir hat üzerinde 8 kilometreden fazla bir alanı kapladığı ve alevlerin 20 metreyi aştığı belirtildi.Yetkililer, yangının başlamasından bu yana söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, sıcak hava ve rüzgar sebebiyle alevlerin hızla yayıldığını, bu nedenle yangınla mücadele eden ekiplerin alevleri kontrol altına almakta zorlandığını bildirdi. Bölgede alevlerin arasında kalarak trafiğe kapandığı bildirilen A-404 karayolu ise henüz ulaşıma açılmadı.Endülüs Bölgesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Servisi (INFOCA) tarafından son yapılan açıklamaya göre yangınla mücadelede 280 itfaiyeci ve 7 ağır itfaiye aracı görev yaparken çeşitli boyutlarda helikopter ve uçaklardan oluşan 15 hava aracı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.Öte yandan İspanya’yı geçtiğimiz pazar gününden itibaren etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle 6 günde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 360’a yükseldi. Hava sıcaklığı yer yer 45 santigrat dereceye ulaşırken, yetkililer yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkede turuncu alarm verildiğini açıkladı. Dün yapılan açıklamada İspanya’daki yangınların 800 hektardan fazla bir alana yayıldığı ve 2 bin 300 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220716/fransada-orman-yanginlari-10-bin-hektarlik-alana-yayildi-1058788700.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058789667_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_007a1e4b69e2e71c8df6f7c4f4b1ccf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, orman yangını, müdahale

İspanya’daki orman yangınları söndürülemiyor

22:21 16.07.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERREROFransa - orman yangını
Fransa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERRERO
Abone olTelegram
İspanya’nın Endülüs bölgesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, bölgeden tahliye edilen vatandaşların sayısı 3 bin 65’e ulaştı.
İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Mijas kenti yakınlarında dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında bilanço artmaya devam ediyor.
Yangının 800 hektarlık ormanlık alana yayıldığı bildirilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bölgedeki toplam tahliye sayısının 3 bin 65’e yükseldiği açıklandı. Yangının düz bir hat üzerinde 8 kilometreden fazla bir alanı kapladığı ve alevlerin 20 metreyi aştığı belirtildi.

Yetkililer, yangının başlamasından bu yana söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, sıcak hava ve rüzgar sebebiyle alevlerin hızla yayıldığını, bu nedenle yangınla mücadele eden ekiplerin alevleri kontrol altına almakta zorlandığını bildirdi. Bölgede alevlerin arasında kalarak trafiğe kapandığı bildirilen A-404 karayolu ise henüz ulaşıma açılmadı.
Endülüs Bölgesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Servisi (INFOCA) tarafından son yapılan açıklamaya göre yangınla mücadelede 280 itfaiyeci ve 7 ağır itfaiye aracı görev yaparken çeşitli boyutlarda helikopter ve uçaklardan oluşan 15 hava aracı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Öte yandan İspanya’yı geçtiğimiz pazar gününden itibaren etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle 6 günde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 360’a yükseldi. Hava sıcaklığı yer yer 45 santigrat dereceye ulaşırken, yetkililer yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkede turuncu alarm verildiğini açıkladı. Dün yapılan açıklamada İspanya’daki yangınların 800 hektardan fazla bir alana yayıldığı ve 2 bin 300 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilmişti.
Fransa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
DÜNYA
Fransa’da orman yangınları 10 bin hektarlık alana yayıldı
21:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала