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Kılıçdaroğlu'ndan İngiltere’nin Türkiye’ye göçmen gönderme planına tepki: 'Erdoğan bunu yapamaz'
Kılıçdaroğlu'ndan İngiltere’nin Türkiye’ye göçmen gönderme planına tepki: 'Erdoğan bunu yapamaz'
İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın göçmenleri Türkiye'yi gönderme planına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T23:45+0300
2022-07-16T23:46+0300
kemal kılıçdaroğlu
liz truss
göçmen
politika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasa dışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı yönünde dış basında yer alan haberlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220716/ingiliz-disisleri-bakaninin-yeni-plani-gocmenleri-ruandayla-birlikte-turkiyeye-de-gonderebiliriz-1058782467.html
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kemal kılıçdaroğlu, liz truss, göçmen

Kılıçdaroğlu'ndan İngiltere’nin Türkiye’ye göçmen gönderme planına tepki: 'Erdoğan bunu yapamaz'

23:45 16.07.2022 (güncellendi: 23:46 16.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın göçmenleri Türkiye'yi gönderme planına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız" şeklinde tepki gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasa dışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı yönünde dış basında yer alan haberlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız."

Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
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İngiliz Dışişleri Bakanı'nın yeni planı: Göçmenleri Ruanda’yla birlikte Türkiye’ye de gönderebiliriz
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