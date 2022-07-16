https://tr.sputniknews.com/20220716/kilicdaroglundan-ingilterenin-turkiyeye-gocmen-gonderme-planina-tepki-erdogan-bunu-yapamaz-1058791134.html

Kılıçdaroğlu'ndan İngiltere’nin Türkiye’ye göçmen gönderme planına tepki: 'Erdoğan bunu yapamaz'

Kılıçdaroğlu'ndan İngiltere’nin Türkiye’ye göçmen gönderme planına tepki: 'Erdoğan bunu yapamaz'

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın göçmenleri Türkiye'yi gönderme planına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T23:45+0300

2022-07-16T23:45+0300

2022-07-16T23:46+0300

kemal kılıçdaroğlu

liz truss

göçmen

politika

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasa dışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı yönünde dış basında yer alan haberlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220716/ingiliz-disisleri-bakaninin-yeni-plani-gocmenleri-ruandayla-birlikte-turkiyeye-de-gonderebiliriz-1058782467.html

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kemal kılıçdaroğlu, liz truss, göçmen