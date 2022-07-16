https://tr.sputniknews.com/20220716/kyk-borclari-icin-iki-formul-masada-1058777543.html

KYK borçları için iki formül masada

KYK borçları için iki formül masada

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun çalışmasına göre anaparaya uygulanan faiz ya silinecek ya da belli oranda indirim yapılacak. Son... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T08:06+0300

2022-07-16T08:06+0300

2022-07-16T08:06+0300

türkiye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

borç

faiz

faiz indirimi

faiz oranı

hazine ve maliye bakanlığı

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KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile borçlara ilişkin yürüttüğü çalışmada iki formül geliştirildi.Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; bunlardan ilkini KYK burslarında anapara üzerine eklenen faiz üzerinden yapılacak bir indirim oluşturuyor. KYK burslarında da 'anapara üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi' öngörülüyor.Bir diğer formülün ise “sıfır faiz” olduğu ileri sürülüyor. Buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca anapara talep edilecek. 'Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi ve mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği' belirtiliyor. İktidarın, KYK borçlarında “anaparadan taviz vermeyeceğinin” de altı çiziliyor.Türkiye’de bugün 5.5 milyon öğrencinin KYK borcunun olduğu ve borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğuna işaret edilirken, iktidarın icralık olan öğrencilere yönelik de 'yapılandırmaya gidebileceği, af çıkabileceği' değerlendiriliyor.

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kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), borç, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, hazine ve maliye bakanlığı