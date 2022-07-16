https://tr.sputniknews.com/20220716/manisada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1058780155.html

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T11:54+0300

2022-07-16T11:54+0300

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yaşam

manisa

yangın

müdahale

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İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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2022

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manisa, yangın, müdahale