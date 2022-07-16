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https://tr.sputniknews.com/20220716/manisada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1058780155.html
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T11:54+0300
2022-07-16T11:54+0300
yaşam
manisa
yangın
müdahale
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İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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manisa, yangın, müdahale

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

11:54 16.07.2022
© İHA / Hasan YiğenManisa - orman yangını
Manisa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© İHA / Hasan Yiğen
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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