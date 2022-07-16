https://tr.sputniknews.com/20220716/mersinde-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1058778649.html

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T10:32+0300

2022-07-16T10:32+0300

2022-07-16T10:32+0300

yaşam

mersin

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056394263_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_4f1a5a9e97739bfba7b9966e904a6cc4.jpg

Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, orman yangını