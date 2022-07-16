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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T10:32+0300
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yaşam
mersin
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
orman yangını
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Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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mersin, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, orman yangını

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

10:32 16.07.2022
© AAMersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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