https://tr.sputniknews.com/20220716/mersinde-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1058778649.html
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T10:32+0300
2022-07-16T10:32+0300
2022-07-16T10:32+0300
yaşam
mersin
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orman yangını
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Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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mersin, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, orman yangını
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.