Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220716/minibus-soforu-once-yaya-yolunu-kapatti-kendisini-uyaran-kadinlarin-uzerine-araci-surdu-1058782363.html
Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü
Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü
İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T14:44+0300
2022-07-16T14:48+0300
türkiye
yaya geçidi
istanbul
minibüs
yaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/86/1040298643_0:92:1185:759_1920x0_80_0_0_4cd12ff4f05261315dbe162fed20264d.jpg
Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kadin-yolcunun-olumune-neden-olan-minibus-soforu-tutuklandi-1058594336.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/86/1040298643_26:0:1159:850_1920x0_80_0_0_9d24e45726b82112b82856fe2880541b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yaya geçidi, istanbul, minibüs, yaya

Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü

14:44 16.07.2022 (güncellendi: 14:48 16.07.2022)
© Fotoğraf : TwitterYaya geçidi
Yaya geçidi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.

Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.
Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı
11 Temmuz, 17:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала