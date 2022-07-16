https://tr.sputniknews.com/20220716/minibus-soforu-once-yaya-yolunu-kapatti-kendisini-uyaran-kadinlarin-uzerine-araci-surdu-1058782363.html
Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü
Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü
İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T14:44+0300
2022-07-16T14:44+0300
2022-07-16T14:48+0300
türkiye
yaya geçidi
istanbul
minibüs
yaya
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Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kadin-yolcunun-olumune-neden-olan-minibus-soforu-tutuklandi-1058594336.html
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yaya geçidi, istanbul, minibüs, yaya
Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü
14:44 16.07.2022 (güncellendi: 14:48 16.07.2022) Abone ol
İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.
Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.