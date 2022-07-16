https://tr.sputniknews.com/20220716/minibus-soforu-once-yaya-yolunu-kapatti-kendisini-uyaran-kadinlarin-uzerine-araci-surdu-1058782363.html

Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü

Minibüs şoförü önce yaya yolunu kapattı, kendisini uyaran kadınların üzerine aracı sürdü

İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T14:44+0300

2022-07-16T14:44+0300

2022-07-16T14:48+0300

türkiye

yaya geçidi

istanbul

minibüs

yaya

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Olay, Çarşamba günü saat 10.30'da Esenler Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/kadin-yolcunun-olumune-neden-olan-minibus-soforu-tutuklandi-1058594336.html

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yaya geçidi, istanbul, minibüs, yaya