https://tr.sputniknews.com/20220716/misir-arap-ulusal-guvenligini-koruma-konusunda-taviz-yok-1058783862.html
Mısır: Arap ulusal güvenliğini koruma konusunda taviz yok
Mısır: Arap ulusal güvenliğini koruma konusunda taviz yok
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan’da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde, Arap ulusal güvenliği konusunda taviz... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T17:23+0300
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Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Arap ülkelerinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuştu.Mısır Cumhurbaşkanı, "Arap ulusal güvenliğini ve kırmızı çizgileri koruma konusunda hiçbir taviz yok" dedi.Zirvenin önemini vurgulayan Sisi, söz konusu toplantının Arap ülkeleri ve ABD arasındaki ortaklığın geliştirilmesi noktasındaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti.Mısır Cumhurbaşkanı, "Mezhepsel ve etnik düşmanlıkların galibi yok, bu durum ancak modern ulus devletlerin çökmesi, terör ve ideolojisinin yayılmasına yol açar" dedi.Bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorlukların 'bilimsel temeller ve gerçeklik' esas alınarak çözülmesi gerektiğini kaydeden Sisi, "Uzun süreli iç savaşlar bölge halklarını tüketti, kaynaklarını ve zenginliklerini tüketti ve bazı güçlerin, Arap devletlerinin iç işlerine müdahale etmesine olanak sağladı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220716/biden-prens-bin-selmana-kasikci-cinayetinden-sorumlu-oldugunu-soyledim-1058778486.html
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Mısır: Arap ulusal güvenliğini koruma konusunda taviz yok
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan’da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde, Arap ulusal güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.
Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Arap ülkelerinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı, "Arap ulusal güvenliğini ve kırmızı çizgileri koruma konusunda hiçbir taviz yok" dedi.
Zirvenin önemini vurgulayan Sisi, söz konusu toplantının Arap ülkeleri ve ABD arasındaki ortaklığın geliştirilmesi noktasındaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti.
Mısır Cumhurbaşkanı, "Mezhepsel ve etnik düşmanlıkların galibi yok, bu durum ancak modern ulus devletlerin çökmesi, terör ve ideolojisinin yayılmasına yol açar" dedi.
Bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorlukların 'bilimsel temeller ve gerçeklik' esas alınarak çözülmesi gerektiğini kaydeden Sisi, "Uzun süreli iç savaşlar bölge halklarını tüketti, kaynaklarını ve zenginliklerini tüketti ve bazı güçlerin, Arap devletlerinin iç işlerine müdahale etmesine olanak sağladı" ifadelerini kullandı.