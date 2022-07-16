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https://tr.sputniknews.com/20220716/orman-yangini-cikan-giritte-bazi-koyler-tahliye-edildi-1058787745.html
Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi
Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi
Girit Adası'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T19:45+0300
2022-07-16T19:45+0300
dünya
orman yangını
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'in Resmo (Rethimno) bölgesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadı.Gece olması nedeniyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken Sahturia, Kria Vrisi ve Ayos Yorgis köyleri tedbiren tahliye edildi.Bölgenin yoğun duman altında kalması sebebiyle serbest hayvancılık yapan besiciler, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.Bu arada Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, yarın Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit ve Kuzey Ege'de yangın riskinin yüksek olduğu yönünde uyarıda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220716/yunanistan-fransa-ve-arnavutluka-4-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1058785194.html
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orman yangını, yunanistan, girit

Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi

19:45 16.07.2022
© AAGirit - orman yangını
Girit - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Girit Adası'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'in Resmo (Rethimno) bölgesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadı.
Gece olması nedeniyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken Sahturia, Kria Vrisi ve Ayos Yorgis köyleri tedbiren tahliye edildi.
Bölgenin yoğun duman altında kalması sebebiyle serbest hayvancılık yapan besiciler, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.
Bu arada Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, yarın Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit ve Kuzey Ege'de yangın riskinin yüksek olduğu yönünde uyarıda bulundu.
Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
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