https://tr.sputniknews.com/20220716/orman-yangini-cikan-giritte-bazi-koyler-tahliye-edildi-1058787745.html

Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi

Orman yangını çıkan Girit'te bazı köyler tahliye edildi

Girit Adası'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T19:45+0300

2022-07-16T19:45+0300

2022-07-16T19:45+0300

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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'in Resmo (Rethimno) bölgesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadı.Gece olması nedeniyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken Sahturia, Kria Vrisi ve Ayos Yorgis köyleri tedbiren tahliye edildi.Bölgenin yoğun duman altında kalması sebebiyle serbest hayvancılık yapan besiciler, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.Bu arada Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, yarın Attiki, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit ve Kuzey Ege'de yangın riskinin yüksek olduğu yönünde uyarıda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220716/yunanistan-fransa-ve-arnavutluka-4-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1058785194.html

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