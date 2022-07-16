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Rus futbolcu Dzagoyev: Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüşüyorum
Rus futbolcu Dzagoyev: Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüşüyorum
Rusya Futbol Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’nın formasını giyen Alan Dzagoyev, Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüştüğünü söyledi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
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spor
rusya
futbolcu
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bae
transfer
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Rus medyasına konuşan Dzagoyev, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Her gün antrenman yapıyor, formumu koruyorum. Şimdi Türkiye ve BAE’den birkaç kulübün bana ilgisi var. Ben de bu seçeneklere ilgi duyuyorum. Görüşmeler yapıyoruz” dedi.2008’den beri CSKA Moskova formasını giyen Dzagoyev, 397 maçta 77 gol attı ve üç kez Rusya şampiyonu oldu.
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rusya, futbolcu, türkiye, bae, transfer, cska moskova

Rus futbolcu Dzagoyev: Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüşüyorum

19:04 16.07.2022 (güncellendi: 19:05 16.07.2022)
© SputnikAlan Dzagoyev
Alan Dzagoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© Sputnik
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Rusya Futbol Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’nın formasını giyen Alan Dzagoyev, Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüştüğünü söyledi.
Rus medyasına konuşan Dzagoyev, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Her gün antrenman yapıyor, formumu koruyorum. Şimdi Türkiye ve BAE’den birkaç kulübün bana ilgisi var. Ben de bu seçeneklere ilgi duyuyorum. Görüşmeler yapıyoruz” dedi.
2008’den beri CSKA Moskova formasını giyen Dzagoyev, 397 maçta 77 gol attı ve üç kez Rusya şampiyonu oldu.
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