https://tr.sputniknews.com/20220716/rusyali-futbolcu-dzagoyev-turkiye-ve-baeden-birkac-kuluple-gorusuyorum-1058787207.html

Rus futbolcu Dzagoyev: Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüşüyorum

Rus futbolcu Dzagoyev: Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüşüyorum

Rusya Futbol Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’nın formasını giyen Alan Dzagoyev, Türkiye ve BAE’den birkaç kulüple görüştüğünü söyledi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T19:04+0300

2022-07-16T19:04+0300

2022-07-16T19:05+0300

spor

rusya

futbolcu

türkiye

bae

transfer

cska moskova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058787048_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_5ec7b631cca4fab5fa8cfefbcfbd8a98.jpg

Rus medyasına konuşan Dzagoyev, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Her gün antrenman yapıyor, formumu koruyorum. Şimdi Türkiye ve BAE’den birkaç kulübün bana ilgisi var. Ben de bu seçeneklere ilgi duyuyorum. Görüşmeler yapıyoruz” dedi.2008’den beri CSKA Moskova formasını giyen Dzagoyev, 397 maçta 77 gol attı ve üç kez Rusya şampiyonu oldu.

rusya

bae

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, futbolcu, türkiye, bae, transfer, cska moskova