https://tr.sputniknews.com/20220716/saglik-bakani-koca-ulke-geneline-yayilacak-sistemle-siddete-bir-engel-koyuyoruz-1058790646.html
Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' ile 'şiddete bir engel koyulduğunu' bildirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T23:20+0300
2022-07-16T23:20+0300
2022-07-16T23:54+0300
türkiye
fahrettin koca
kapı
güvenlik
hastane
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'dan 'DoktorumaSaygı' paylaşımlarıKoca, ayrıca 'DoktorumaSaygı' etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir" ifadelerine yer verdi.Bakan Koca ayrıca şu paylaşımlarda da bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220714/hastanelerde-kapi-guvenlik-sistemleri-uygulamasi-24-hastanede-yeni-sistem-basladi-1058728589.html
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Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
23:20 16.07.2022 (güncellendi: 23:54 16.07.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' ile 'şiddete bir engel koyulduğunu' bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.
Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan 'DoktorumaSaygı' paylaşımları
Koca, ayrıca 'DoktorumaSaygı' etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca ayrıca şu paylaşımlarda da bulundu:
"Bir doktorun “ders çalıştığı” saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur. Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?
TIP DOKTORLARI OLARAK, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun."