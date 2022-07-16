https://tr.sputniknews.com/20220716/saglik-bakani-koca-ulke-geneline-yayilacak-sistemle-siddete-bir-engel-koyuyoruz-1058790646.html

Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' ile 'şiddete bir engel koyulduğunu' bildirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T23:20+0300

2022-07-16T23:20+0300

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türkiye

fahrettin koca

kapı

güvenlik

hastane

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'dan 'DoktorumaSaygı' paylaşımlarıKoca, ayrıca 'DoktorumaSaygı' etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir" ifadelerine yer verdi.Bakan Koca ayrıca şu paylaşımlarda da bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220714/hastanelerde-kapi-guvenlik-sistemleri-uygulamasi-24-hastanede-yeni-sistem-basladi-1058728589.html

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fahrettin koca, kapı, güvenlik, hastane