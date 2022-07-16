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Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' ile 'şiddete bir engel koyulduğunu' bildirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
kapı
güvenlik
hastane
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'dan 'DoktorumaSaygı' paylaşımlarıKoca, ayrıca 'DoktorumaSaygı' etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir" ifadelerine yer verdi.Bakan Koca ayrıca şu paylaşımlarda da bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220714/hastanelerde-kapi-guvenlik-sistemleri-uygulamasi-24-hastanede-yeni-sistem-basladi-1058728589.html
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fahrettin koca, kapı, güvenlik, hastane

Sağlık Bakanı Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

23:20 16.07.2022 (güncellendi: 23:54 16.07.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' ile 'şiddete bir engel koyulduğunu' bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.
Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 'DoktorumaSaygı' paylaşımları

Koca, ayrıca 'DoktorumaSaygı' etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca ayrıca şu paylaşımlarda da bulundu:

"Bir doktorun “ders çalıştığı” saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur. Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?

TIP DOKTORLARI OLARAK, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun."

Kapı Güvenlik Sistemleri, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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Bakan Koca'nın duyurduğu 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulaması 24 hastanede başlatıldı
14 Temmuz, 21:59
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