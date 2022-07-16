https://tr.sputniknews.com/20220716/san-francisco-uluslararasi-havalimaninin-terminali-bomba-ihbari-nedeniyle-bosaltildi-1058778748.html
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T10:33+0300
2022-07-16T10:33+0300
2022-07-16T10:33+0300
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Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.
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abd, san fransisco, bomba, bomba tehdidi, bomba imha, alarm, ihbar, havalimanı
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
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ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.
San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.
Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.