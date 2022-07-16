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https://tr.sputniknews.com/20220716/sira-beklemek-istemeyen-hasta-yumruk-atarak-saldirdigi-sekreterin-elini-isirdi-1058780637.html
Sıra beklemek istemeyen hasta, yumruk atarak saldırdığı sekreterin elini ısırdı
Sıra beklemek istemeyen hasta, yumruk atarak saldırdığı sekreterin elini ısırdı
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:03+0300
2022-07-16T12:03+0300
yaşam
kocaeli
hastane
saldırı
sağlıkta şiddet
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Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı. Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.
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kocaeli, hastane, saldırı, sağlıkta şiddet

Sıra beklemek istemeyen hasta, yumruk atarak saldırdığı sekreterin elini ısırdı

12:03 16.07.2022
© AAHastane-acil
Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi sekreter S.A.'ya yumruk atıp, elini ısırdı. Hasta ve yakını gözaltına alındı.
Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı. Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.
Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı. Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.
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