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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/soygu-yeniden-harekat-bolgesinde-rus-birlikleri-denetledi-1058778584.html
Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi
Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi ve komutanlardan rapor aldı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T10:29+0300
2022-07-16T10:58+0300
ukrayna krizi
şoygu
sergey şoygu
rusya
ukrayna krizi
açıklama
denetim
ziyaret
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26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.Şoygu, denetim sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye istinaden Korgeneral Aleksandr Lapin ve Tümgeneral Esedullah Abaçev'e sergiledikleri cesaret ve kahramanlık nedeniyle 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim etti.
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şoygu, sergey şoygu, rusya, ukrayna krizi, açıklama, denetim, ziyaret

Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi

10:29 16.07.2022 (güncellendi: 10:58 16.07.2022)
© Novosti DonbassŞoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi
Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© Novosti Donbass
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi ve komutanlardan rapor aldı.
26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.
26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.
Şoygu, denetim sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye istinaden Korgeneral Aleksandr Lapin ve Tümgeneral Esedullah Abaçev'e sergiledikleri cesaret ve kahramanlık nedeniyle 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim etti.
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