https://tr.sputniknews.com/20220716/soygu-yeniden-harekat-bolgesinde-rus-birlikleri-denetledi-1058778584.html

Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi

Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi ve komutanlardan rapor aldı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T10:29+0300

2022-07-16T10:29+0300

2022-07-16T10:58+0300

ukrayna krizi

şoygu

sergey şoygu

rusya

ukrayna krizi

açıklama

denetim

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058779618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4204dfe1e958885f9b85182f31e41582.jpg

26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.Şoygu, denetim sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye istinaden Korgeneral Aleksandr Lapin ve Tümgeneral Esedullah Abaçev'e sergiledikleri cesaret ve kahramanlık nedeniyle 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim etti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şoygu, sergey şoygu, rusya, ukrayna krizi, açıklama, denetim, ziyaret