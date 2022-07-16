https://tr.sputniknews.com/20220716/soygu-yeniden-harekat-bolgesinde-rus-birlikleri-denetledi-1058778584.html
Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi
Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi ve komutanlardan rapor aldı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T10:29+0300
2022-07-16T10:29+0300
2022-07-16T10:58+0300
ukrayna krizi
şoygu
sergey şoygu
rusya
ukrayna krizi
açıklama
denetim
ziyaret
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26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.Şoygu, denetim sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye istinaden Korgeneral Aleksandr Lapin ve Tümgeneral Esedullah Abaçev'e sergiledikleri cesaret ve kahramanlık nedeniyle 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim etti.
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şoygu, sergey şoygu, rusya, ukrayna krizi, açıklama, denetim, ziyaret
Şoygu, yeniden harekat bölgesinde: Rus birlikleri denetledi
10:29 16.07.2022 (güncellendi: 10:58 16.07.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi ve komutanlardan rapor aldı.
26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.
26 Haziran'da harekat bölgesine ilk kez giden ve Rus birliklerin durumuna ilişkin denetimler yapan Şoygu, bugün bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, özel askeri harekat bölgesinde Orgeneral Sergey Surovikin'in komutasındaki 'Yug' (Güney) ve Korgeneral Aleksandr Lapin komutasındaki 'Tsentr' (Merkez) birliklerindeki durumu denetledi.
Şoygu, denetim sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye istinaden Korgeneral Aleksandr Lapin ve Tümgeneral Esedullah Abaçev'e sergiledikleri cesaret ve kahramanlık nedeniyle 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim etti.