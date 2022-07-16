https://tr.sputniknews.com/20220716/sunnet-dugununde-silahli-catisma-3-olu-4-yarali--1058775879.html
Sünnet düğününde silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı
Sünnet düğününde silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı
Balıkesir'de sünnet düğününde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T04:28+0300
2022-07-16T04:28+0300
2022-07-16T04:28+0300
türkiye
balıkesir
sünnet
düğün
ölü
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058775734_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_6cc313be89ca0fb82b2cf1c1f8b6a3b0.jpg
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahla ateş açtı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.Silahla yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/samsunda-sunnet-dugununde-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1058736479.html
türkiye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058775734_159:0:1183:768_1920x0_80_0_0_e6be663a962d8ec22cab43516f6bf76d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
balıkesir, sünnet, düğün, ölü, yaralı
Sünnet düğününde silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı
Abone ol
Balıkesir'de sünnet düğününde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahla ateş açtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silahla yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.