https://tr.sputniknews.com/20220716/sunnet-dugununde-silahli-catisma-3-olu-4-yarali--1058775879.html

Sünnet düğününde silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Sünnet düğününde silahlı çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de sünnet düğününde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T04:28+0300

2022-07-16T04:28+0300

2022-07-16T04:28+0300

türkiye

balıkesir

sünnet

düğün

ölü

yaralı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahla ateş açtı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.Silahla yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/samsunda-sunnet-dugununde-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1058736479.html

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