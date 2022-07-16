https://tr.sputniknews.com/20220716/suriye-anayasa-komitesi-toplantilarinin-9-turu-ertelendi-1058787415.html
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi
İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bu ay... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T19:37+0300
2022-07-16T19:37+0300
2022-07-16T19:37+0300
dünya
suriye anayasa komitesi
geir pedersen
görüşme
birleşmiş milletler (bm)
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Pedersen, yazılı açıklamasında, geçen ayki 8. tur görüşmelerinde 25-29 Temmuz'da yapılacağı yönünde karar alınan 9. tur oturumlarının, planlanan zamanda gerçekleşmeyeceğini bildirdi.Çatışma ortamının sürdüğü Suriye'de tarafların farklılıklarına rağmen siyasi süreci korumasının önemine dikkati çeken Pedersen, Komite üyelerine yapıcı diplomasiyi sürdürme çağrısında bulundu.9. tur görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.2019'da BM'nin desteğiyle kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve hükümet, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor.45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin 'evet' oyu vermesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-nusra-militanlari-zehirli-maddelerle-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1058687876.html
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suriye anayasa komitesi, geir pedersen, görüşme, birleşmiş milletler (bm)
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi
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İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bu ay gerçekleşmesi planlanan 9. tur oturumları ertelendi.
Pedersen, yazılı açıklamasında, geçen ayki 8. tur görüşmelerinde 25-29 Temmuz'da yapılacağı yönünde karar alınan 9. tur oturumlarının, planlanan zamanda gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
Çatışma ortamının sürdüğü Suriye'de tarafların farklılıklarına rağmen siyasi süreci korumasının önemine dikkati çeken Pedersen, Komite üyelerine yapıcı diplomasiyi sürdürme çağrısında bulundu.
9. tur görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.
2019'da BM'nin desteğiyle kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.
Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve hükümet, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.
Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor.
45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin 'evet' oyu vermesi gerekiyor.