https://tr.sputniknews.com/20220716/suriye-anayasa-komitesi-toplantilarinin-9-turu-ertelendi-1058787415.html

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 9. turu ertelendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bu ay... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T19:37+0300

2022-07-16T19:37+0300

2022-07-16T19:37+0300

dünya

suriye anayasa komitesi

geir pedersen

görüşme

birleşmiş milletler (bm)

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Pedersen, yazılı açıklamasında, geçen ayki 8. tur görüşmelerinde 25-29 Temmuz'da yapılacağı yönünde karar alınan 9. tur oturumlarının, planlanan zamanda gerçekleşmeyeceğini bildirdi.Çatışma ortamının sürdüğü Suriye'de tarafların farklılıklarına rağmen siyasi süreci korumasının önemine dikkati çeken Pedersen, Komite üyelerine yapıcı diplomasiyi sürdürme çağrısında bulundu.9. tur görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.2019'da BM'nin desteğiyle kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve hükümet, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor.45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin 'evet' oyu vermesi gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-nusra-militanlari-zehirli-maddelerle-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1058687876.html

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suriye anayasa komitesi, geir pedersen, görüşme, birleşmiş milletler (bm)