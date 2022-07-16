Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220716/tgb-izmir-il-binasinda-dinleme-cihazi-bulundu-1058782761.html
TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu
TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu. Yapılan tadilat sırasında prizin içine... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T15:42+0300
2022-07-16T15:42+0300
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
izmir
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058782618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e27e3d503c7ee0c8785bbf286873ad3c.jpg
TGB İzmir İl Başkanı İkra Göksu Nacar, prizin içine yerleştirilen dinleme cihazı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın tamamı şöyle: “TGB İzmir il binamızı tadilata almıştık. Elektrik tesisatı da yenileniyordu. Prizler kontrol edilirken il başkanlığı odasında bulunan prizlerden birinin içinde dinleme cihazı olduğunu düşündüğümüz bir cihaz tespit ettik. Fotoğrafını genel merkezimize ve avukatlarımıza gönderdik.Bunun bir dinleme cihazı olduğundan emin olunca emniyet güçlerimize bilgi verdik.‘Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik’TGB, Türkiye'nin en büyük gençlik örgütüdür. 2006 yılından bugüne ABD emperyalizminin hedefindeyiz. FETÖ'nün Ergenekon tertibinde de hedef alındık. Türk gençliği olarak üniversitelerde PKK ve FETÖ'nün yuvalanmasına izin vermedik. Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik. TGB varsa Türkiye'nin geleceği güvendedir.‘Bu bir FETÖ taktiği, NATO tertibi'Bunlar FETÖ taktiği, NATO tertipleridir. TGB'yi gizlice dinlemek, cihazlar yerleştirmek Türk gençliğinden korkan, korkak ve acizlerin işidir. Konunun takipçisi olacağız.”
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058782618_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f5a0e5794a9d360928caf8ce3e09a02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye gençlik birliği (tgb), izmir, nato

TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu

15:42 16.07.2022
© TGBTGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu
TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© TGB
Abone olTelegram
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu. Yapılan tadilat sırasında prizin içine yerleştirilmiş bir dinleme cihazı olduğu ortaya çıktı.
TGB İzmir İl Başkanı İkra Göksu Nacar, prizin içine yerleştirilen dinleme cihazı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“TGB İzmir il binamızı tadilata almıştık. Elektrik tesisatı da yenileniyordu. Prizler kontrol edilirken il başkanlığı odasında bulunan prizlerden birinin içinde dinleme cihazı olduğunu düşündüğümüz bir cihaz tespit ettik. Fotoğrafını genel merkezimize ve avukatlarımıza gönderdik.
Bunun bir dinleme cihazı olduğundan emin olunca emniyet güçlerimize bilgi verdik.


‘Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik’

TGB, Türkiye'nin en büyük gençlik örgütüdür. 2006 yılından bugüne ABD emperyalizminin hedefindeyiz. FETÖ'nün Ergenekon tertibinde de hedef alındık. Türk gençliği olarak üniversitelerde PKK ve FETÖ'nün yuvalanmasına izin vermedik. Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik. TGB varsa Türkiye'nin geleceği güvendedir.

‘Bu bir FETÖ taktiği, NATO tertibi'

Bunlar FETÖ taktiği, NATO tertipleridir. TGB'yi gizlice dinlemek, cihazlar yerleştirmek Türk gençliğinden korkan, korkak ve acizlerin işidir. Konunun takipçisi olacağız.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала