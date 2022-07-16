https://tr.sputniknews.com/20220716/tgb-izmir-il-binasinda-dinleme-cihazi-bulundu-1058782761.html
TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu
TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu. Yapılan tadilat sırasında prizin içine... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T15:42+0300
2022-07-16T15:42+0300
2022-07-16T15:42+0300
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
izmir
nato
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TGB İzmir İl Başkanı İkra Göksu Nacar, prizin içine yerleştirilen dinleme cihazı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın tamamı şöyle: “TGB İzmir il binamızı tadilata almıştık. Elektrik tesisatı da yenileniyordu. Prizler kontrol edilirken il başkanlığı odasında bulunan prizlerden birinin içinde dinleme cihazı olduğunu düşündüğümüz bir cihaz tespit ettik. Fotoğrafını genel merkezimize ve avukatlarımıza gönderdik.Bunun bir dinleme cihazı olduğundan emin olunca emniyet güçlerimize bilgi verdik.‘Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik’TGB, Türkiye'nin en büyük gençlik örgütüdür. 2006 yılından bugüne ABD emperyalizminin hedefindeyiz. FETÖ'nün Ergenekon tertibinde de hedef alındık. Türk gençliği olarak üniversitelerde PKK ve FETÖ'nün yuvalanmasına izin vermedik. Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik. TGB varsa Türkiye'nin geleceği güvendedir.‘Bu bir FETÖ taktiği, NATO tertibi'Bunlar FETÖ taktiği, NATO tertipleridir. TGB'yi gizlice dinlemek, cihazlar yerleştirmek Türk gençliğinden korkan, korkak ve acizlerin işidir. Konunun takipçisi olacağız.”
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türkiye gençlik birliği (tgb), izmir, nato
TGB İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir il binasında dinleme cihazı bulundu. Yapılan tadilat sırasında prizin içine yerleştirilmiş bir dinleme cihazı olduğu ortaya çıktı.
TGB İzmir İl Başkanı İkra Göksu Nacar, prizin içine yerleştirilen dinleme cihazı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
“TGB İzmir il binamızı tadilata almıştık. Elektrik tesisatı da yenileniyordu. Prizler kontrol edilirken il başkanlığı odasında bulunan prizlerden birinin içinde dinleme cihazı olduğunu düşündüğümüz bir cihaz tespit ettik. Fotoğrafını genel merkezimize ve avukatlarımıza gönderdik.
Bunun bir dinleme cihazı olduğundan emin olunca emniyet güçlerimize bilgi verdik.
‘Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik’
TGB, Türkiye'nin en büyük gençlik örgütüdür. 2006 yılından bugüne ABD emperyalizminin hedefindeyiz. FETÖ'nün Ergenekon tertibinde de hedef alındık. Türk gençliği olarak üniversitelerde PKK ve FETÖ'nün yuvalanmasına izin vermedik. Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik. TGB varsa Türkiye'nin geleceği güvendedir.
‘Bu bir FETÖ taktiği, NATO tertibi'
Bunlar FETÖ taktiği, NATO tertipleridir. TGB'yi gizlice dinlemek, cihazlar yerleştirmek Türk gençliğinden korkan, korkak ve acizlerin işidir. Konunun takipçisi olacağız.”