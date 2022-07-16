https://tr.sputniknews.com/20220716/turkiye-genelinde-son-bir-haftada-5-bin-68-yasadisi-gocmen-yakalandi-1058790297.html
'Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 yasadışı göçmen yakalandı'
'Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 yasadışı göçmen yakalandı'
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 yasadışı göçmenin yakalandığını, göçmenlerden 2 bin 464'ü sınır dışı... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T22:51+0300
2022-07-16T22:51+0300
2022-07-16T22:51+0300
yasadışı göçmenler
türkiye
afgan
pakistan
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 yasadışı göçmenin yakalandığını bildirdi.Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, yakalanan yasadışı göçmenlerin 2 bin 293'ünün Afgan, 321'inin Pakistanlı olduğu belirtildi.Gözaltında bulunan yasadışı göçmenlerden 1897'si Afgan, 232'si Pakistanlı olmak üzere toplam 2 bin 464'ünün sınır dışı edildiği, aynı tarihlerde 2 bin 159 kişinin de ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.1 Ocak-14 Temmuz tarihlerinde ise 32 bin 416'sı Afgan, 6 bin 991'i Pakistanlı toplam 54 bin 475 göçmenin sınır dışı edildiği, 176 bin 896 kişinin de ülkeye girişlerinin engellendiği duyuruldu.Açıklamada, ayrıca geri gönderme merkezlerinde 7 bin 185 Afgan, 4 bin 103 Pakistanlı toplam 17 bin 256 yasadışı göçmenin bulunduğu kaydedildi.
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yasadışı göçmenler, afgan, pakistan
'Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 yasadışı göçmen yakalandı'
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 yasadışı göçmenin yakalandığını, göçmenlerden 2 bin 464'ü sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 yasadışı göçmenin yakalandığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, yakalanan yasadışı göçmenlerin 2 bin 293'ünün Afgan, 321'inin Pakistanlı olduğu belirtildi.
Gözaltında bulunan yasadışı göçmenlerden 1897'si Afgan, 232'si Pakistanlı olmak üzere toplam 2 bin 464'ünün sınır dışı edildiği, aynı tarihlerde 2 bin 159 kişinin de ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.
1 Ocak-14 Temmuz tarihlerinde ise 32 bin 416'sı Afgan, 6 bin 991'i Pakistanlı toplam 54 bin 475 göçmenin sınır dışı edildiği, 176 bin 896 kişinin de ülkeye girişlerinin engellendiği duyuruldu.
Açıklamada, ayrıca geri gönderme merkezlerinde 7 bin 185 Afgan, 4 bin 103 Pakistanlı toplam 17 bin 256 yasadışı göçmenin bulunduğu kaydedildi.