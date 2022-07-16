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https://tr.sputniknews.com/20220716/unlu-rus-tenisci-mariya-sarapova-anne-oldu-1058774047.html
Ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova anne oldu
Ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova anne oldu
2020 yılında emekli olan, kortlarda olduğu dönem boyunca tenis dünyasın bir numarası olarak gösterilen Mariya Şarapova, ilk çocuğu Theodore'un doğduğunu sosyal... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T01:42+0300
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spor
mariya şarapova
tenis
anne
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Dünya tenisinin en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen ünlü Rus raket Mariya Şarapova, ilk çocuğu Theodore'un doğduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Şarapova, nişanlısı İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ve Theodore ile birlikte Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak, "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/sarapova-ilk-cocuguna-hamile-kaldigini-duyurdu-1055702459.html
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mariya şarapova, tenis, anne

Ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova anne oldu

01:42 16.07.2022 (güncellendi: 01:43 16.07.2022)
© AA / Erhan Elaldı Şarapova Büyükakçay'ı 2-0 yendi
 Şarapova Büyükakçay'ı 2-0 yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA / Erhan Elaldı
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2020 yılında emekli olan, kortlarda olduğu dönem boyunca tenis dünyasın bir numarası olarak gösterilen Mariya Şarapova, ilk çocuğu Theodore'un doğduğunu sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.
Dünya tenisinin en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen ünlü Rus raket Mariya Şarapova, ilk çocuğu Theodore'un doğduğunu duyurdu.
35 yaşındaki Şarapova, nişanlısı İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ve Theodore ile birlikte Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak, "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye" ifadelerini kullandı.
Mariya Şarapova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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