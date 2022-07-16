https://tr.sputniknews.com/20220716/unlu-rus-tenisci-mariya-sarapova-anne-oldu-1058774047.html

Ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova anne oldu

Ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova anne oldu

2020 yılında emekli olan, kortlarda olduğu dönem boyunca tenis dünyasın bir numarası olarak gösterilen Mariya Şarapova, ilk çocuğu Theodore'un doğduğunu sosyal... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T01:42+0300

2022-07-16T01:42+0300

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spor

mariya şarapova

tenis

anne

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Dünya tenisinin en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen ünlü Rus raket Mariya Şarapova, ilk çocuğu Theodore'un doğduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Şarapova, nişanlısı İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ve Theodore ile birlikte Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak, "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220420/sarapova-ilk-cocuguna-hamile-kaldigini-duyurdu-1055702459.html

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mariya şarapova, tenis, anne