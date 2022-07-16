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https://tr.sputniknews.com/20220716/yunanistan-fransa-ve-arnavutluka-4-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1058785194.html
Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi
Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Fransa ve Arnavutluk'a ikişer adet olmak üzere 4 Canadair CL-415 yangın söndürme uçağı gönderdiğini duyurdu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:13+0300
2022-07-16T18:14+0300
dünya
fransa
yunanistan
orman yangını
yangın söndürme
uçak
yardım
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, ilgili makamların talebi üzerine Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'ya yönelik talebin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer 6 katılımcı ülke arasındaki afet ve acil durumlarda müdahale ve kurtarma faaliyetlerini koordine eden Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yapıldığı belirtildi.Arnavutluk'un Himara bölgesine bağlı Dhermi köyü, bir süredir orman yangınıyla mücadele ediyor.Söz konusu adım, Yunanistan'ın komşu ülke Arnavutluk'a ikinci yardımı olarak öne çıkıyor.Bununla birlikte Fransa'nın güneyi de orman yangınlarıyla boğuşurken Paris, ilk defa Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'na yardım başvurusunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220714/orman-yanginlariyla-mucadele-eden-avrupa-ulkelerinden-goruntuler-1058702283.html
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fransa, yunanistan, orman yangını, yangın söndürme, uçak, yardım

Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi

18:13 16.07.2022 (güncellendi: 18:14 16.07.2022)
© REUTERS / Eric GaillardFransa'nın Var bölgesindeki orman yangınları
Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Fransa ve Arnavutluk'a ikişer adet olmak üzere 4 Canadair CL-415 yangın söndürme uçağı gönderdiğini duyurdu.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, ilgili makamların talebi üzerine Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'ya yönelik talebin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer 6 katılımcı ülke arasındaki afet ve acil durumlarda müdahale ve kurtarma faaliyetlerini koordine eden Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
Arnavutluk'un Himara bölgesine bağlı Dhermi köyü, bir süredir orman yangınıyla mücadele ediyor.
Söz konusu adım, Yunanistan'ın komşu ülke Arnavutluk'a ikinci yardımı olarak öne çıkıyor.
Bununla birlikte Fransa'nın güneyi de orman yangınlarıyla boğuşurken Paris, ilk defa Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'na yardım başvurusunda bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardım eden gönüllüler. Şu an itibariyle Datça'daki orman yangını kontrol altına alınmış durumda. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
MULTİMEDYA
Orman yangınlarıyla mücadele eden Avrupa ülkelerinden görüntüler
14 Temmuz, 14:47
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