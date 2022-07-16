https://tr.sputniknews.com/20220716/yunanistan-fransa-ve-arnavutluka-4-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1058785194.html

Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi

Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Fransa ve Arnavutluk'a ikişer adet olmak üzere 4 Canadair CL-415 yangın söndürme uçağı gönderdiğini duyurdu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T18:13+0300

2022-07-16T18:13+0300

2022-07-16T18:14+0300

dünya

fransa

yunanistan

orman yangını

yangın söndürme

uçak

yardım

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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, ilgili makamların talebi üzerine Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'ya yönelik talebin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer 6 katılımcı ülke arasındaki afet ve acil durumlarda müdahale ve kurtarma faaliyetlerini koordine eden Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yapıldığı belirtildi.Arnavutluk'un Himara bölgesine bağlı Dhermi köyü, bir süredir orman yangınıyla mücadele ediyor.Söz konusu adım, Yunanistan'ın komşu ülke Arnavutluk'a ikinci yardımı olarak öne çıkıyor.Bununla birlikte Fransa'nın güneyi de orman yangınlarıyla boğuşurken Paris, ilk defa Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'na yardım başvurusunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220714/orman-yanginlariyla-mucadele-eden-avrupa-ulkelerinden-goruntuler-1058702283.html

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fransa, yunanistan, orman yangını, yangın söndürme, uçak, yardım