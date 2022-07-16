https://tr.sputniknews.com/20220716/yunanistan-fransa-ve-arnavutluka-4-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1058785194.html
Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi
Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Fransa ve Arnavutluk'a ikişer adet olmak üzere 4 Canadair CL-415 yangın söndürme uçağı gönderdiğini duyurdu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:13+0300
2022-07-16T18:13+0300
2022-07-16T18:14+0300
dünya
fransa
yunanistan
orman yangını
yangın söndürme
uçak
yardım
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, ilgili makamların talebi üzerine Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'ya yönelik talebin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer 6 katılımcı ülke arasındaki afet ve acil durumlarda müdahale ve kurtarma faaliyetlerini koordine eden Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yapıldığı belirtildi.Arnavutluk'un Himara bölgesine bağlı Dhermi köyü, bir süredir orman yangınıyla mücadele ediyor.Söz konusu adım, Yunanistan'ın komşu ülke Arnavutluk'a ikinci yardımı olarak öne çıkıyor.Bununla birlikte Fransa'nın güneyi de orman yangınlarıyla boğuşurken Paris, ilk defa Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'na yardım başvurusunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220714/orman-yanginlariyla-mucadele-eden-avrupa-ulkelerinden-goruntuler-1058702283.html
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fransa, yunanistan, orman yangını, yangın söndürme, uçak, yardım
Yunanistan, Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi
18:13 16.07.2022 (güncellendi: 18:14 16.07.2022) Abone ol
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, Fransa ve Arnavutluk'a ikişer adet olmak üzere 4 Canadair CL-415 yangın söndürme uçağı gönderdiğini duyurdu.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, ilgili makamların talebi üzerine Fransa ve Arnavutluk'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'ya yönelik talebin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer 6 katılımcı ülke arasındaki afet ve acil durumlarda müdahale ve kurtarma faaliyetlerini koordine eden Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
Arnavutluk'un Himara bölgesine bağlı Dhermi köyü, bir süredir orman yangınıyla mücadele ediyor.
Söz konusu adım, Yunanistan'ın komşu ülke Arnavutluk'a ikinci yardımı olarak öne çıkıyor.
Bununla birlikte Fransa'nın güneyi de orman yangınlarıyla boğuşurken Paris, ilk defa Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'na yardım başvurusunda bulundu.