https://tr.sputniknews.com/20220716/yurtdisindan-gelen-turkler-kapikule-sinir-kapisinda-uzun-kuyruklar-olusturdu-1058789933.html

Yurtdışından gelen Türkler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

Yurtdışından gelen Türkler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen Türklerin ülkeye girişleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Türkiye'ye ayak bastığı için çok mutlu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T22:31+0300

2022-07-16T22:31+0300

2022-07-16T23:07+0300

kapıkule

gurbetçi

kapıkule sınır kapısı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058790085_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_463dbf8ffd4fec358741d736e5f43ff3.jpg

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler'in ülkeye girişleri Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu. Ayrıca Avrupa’ya açılan Hamzabeyli İpsala Sınır Kapıları'nda da yoğunluk yaşandığı öğrenildi. 'Türkiye dünya çapında güçlü bir ülke'Vatan toprağına ayak bastığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hediye Süzen, “O kadar gururluyum ki. Son zamanlarda çıkan savaşlarda Türkiye her zaman mazlumların yanındaydı. Türkiye’nin benim varanım olmasından dolayı çok sevinçli ve gururluyum. Buraya yaklaştığım zaman çok duygulanıyorum. Sırbistan ve Bulgaristan da çok bekledik. 4 istasyon gezdik tuvaletler kapalıydı. Ben Almanya’da büyüdüm ama Türkiye’yi çok seviyorum inşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler. Almanya'da patates ve elmadan başka bir şey yok. Türkiye'nin her köşesi incir, zeytin, nar, kavun karpuz. Allah o kadar zengin etmiş ki. Türkiye’nin her şeyi çok güzel. Havası, suyu, yetişen sebze ve meyveleri. Maşallah her şey yetişiyor çok verimli toprakları var. Türkiye dünya çapında güçlü bir ülke. Bayrağı görmek her şeye değer. Her sene seve seve yola çıkıyoruz. Eşim memleket hasretine hiç dayanamıyor. Önce Fethiye ye daha sonra Şanlıurfa’ya geçiyoruz. Türkiye ye gelmekten çok mutluyuz” dedi. Almanya’nın Duesseldorf kentinden geldiğini ifade eden Fatih Demir, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan vatana vardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün cennet vatanımıza giriş yaptık, bambaşka bir duygu. Bayrağı görünce hissettiklerimizi anlatmak çok zor, bu hissi sadece yaşayan bilebilir. Vatanımız, bayrağımız bizim için vazgeçilmez. Giriş yaparken çok duygulandık. Kapıdan girişte zorlandık araç sayısı az olmasına rağmen çalışmalar kısıtlı ve yavaş ilerliyor. Sırbistan’a girerken önümüzde 50 araç olmasına rağmen 2 buçuk saat kadar bekledik. İzin dönemi olduğu İçin çok fazla negatif yorum yapmayacağım ama çalışmalar biraz daha özverili olursa çok iyi olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ersin Gürler isimli kişi ise “İstanbul ve Ankara’ya gidiyoruz. 3 yıllık pandemi sürecinden dolayı gelememiştik, çok özledik. Çok şükür sağ salim geldik. O duygu anlatılmaz yaşanır diye bir tabir var ya onun gibi. Vatan, akraba hasreti gidermek, ezan sesinin bol bol dinlemek bunlar çok güzel hisler. Yolda olan gurbetçiler sabırlı olsunlar acele etmesinler sağ salim gelsinler” ifadelerini kullandı.

kapıkule

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kapıkule, gurbetçi, kapıkule sınır kapısı