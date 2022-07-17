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https://tr.sputniknews.com/20220717/adanada-5inci-kattan-dusen-1-yasindaki-bebegi--turk-bayraginin-asili-oldugu-ip-kurtardi-1058794316.html
Adana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı
Adana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı
Adana'da, ailesi uyurken emekleyerek balkon demirlerine çıkan 1 yaşındaki Halil İbrahim Bakır, 5'inci kattan düştü. 2 apartman arasına asılı Türk bayrağının... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T04:30+0300
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adana
türkiye
bebek
balkon
türk bayrağı
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Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde Gözde-Bekir Bakır çiftinin 1 yaşındaki oğulları Halil İbrahim Bakır, sabah saatlerinde ailesi uyurken 5'inci kattaki evlerinin balkona çıktı.Burada sandalyenin üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybedip düştü.İki apartmanın arasına asılı olan Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Bakır, toprak zemine çakıldı.İbrahim'in düştüğünü gören komşuları, önce sağlık ekiplerine ardından Bakır çiftine haber verdi. Yaralı bebek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 bacağı da kırılan Halil İbrahim, tedavisi sonrası taburcu edildi.
adana
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adana, bebek, balkon, türk bayrağı

Adana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı

04:30 17.07.2022 (güncellendi: 04:53 17.07.2022)
© DHAAdana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı
Adana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© DHA
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Adana'da, ailesi uyurken emekleyerek balkon demirlerine çıkan 1 yaşındaki Halil İbrahim Bakır, 5'inci kattan düştü. 2 apartman arasına asılı Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Halil İbrahim'in 2 bacağı kırıldı. Ölümden dönen bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde Gözde-Bekir Bakır çiftinin 1 yaşındaki oğulları Halil İbrahim Bakır, sabah saatlerinde ailesi uyurken 5'inci kattaki evlerinin balkona çıktı.
Burada sandalyenin üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybedip düştü.
İki apartmanın arasına asılı olan Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Bakır, toprak zemine çakıldı.
İbrahim'in düştüğünü gören komşuları, önce sağlık ekiplerine ardından Bakır çiftine haber verdi. Yaralı bebek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 bacağı da kırılan Halil İbrahim, tedavisi sonrası taburcu edildi.
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