https://tr.sputniknews.com/20220717/adanada-5inci-kattan-dusen-1-yasindaki-bebegi--turk-bayraginin-asili-oldugu-ip-kurtardi-1058794316.html

Adana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı

Adana'da 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki bebeği Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı

Adana'da, ailesi uyurken emekleyerek balkon demirlerine çıkan 1 yaşındaki Halil İbrahim Bakır, 5'inci kattan düştü. 2 apartman arasına asılı Türk bayrağının... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T04:30+0300

2022-07-17T04:30+0300

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adana

türkiye

bebek

balkon

türk bayrağı

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Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde Gözde-Bekir Bakır çiftinin 1 yaşındaki oğulları Halil İbrahim Bakır, sabah saatlerinde ailesi uyurken 5'inci kattaki evlerinin balkona çıktı.Burada sandalyenin üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybedip düştü.İki apartmanın arasına asılı olan Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Bakır, toprak zemine çakıldı.İbrahim'in düştüğünü gören komşuları, önce sağlık ekiplerine ardından Bakır çiftine haber verdi. Yaralı bebek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 bacağı da kırılan Halil İbrahim, tedavisi sonrası taburcu edildi.

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türkiye

bebek

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adana, bebek, balkon, türk bayrağı