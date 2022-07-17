https://tr.sputniknews.com/20220717/adanada-6-noktada-cikan-orman-yanginlariyla-ilgili-bir-zanli-tutuklandi-1058811421.html
Adana'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı
Adana'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı
Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T19:44+0300
2022-07-17T19:44+0300
2022-07-17T19:44+0300
türkiye
adana
orman yangını
tutuklama
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Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Feke ilçesinde 15 Temmuz'da 6 noktada orman yangınları çıkmış, ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürülmüştü.
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adana, orman yangını, tutuklama
Adana'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı
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Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Feke ilçesinde 15 Temmuz'da 6 noktada orman yangınları çıkmış, ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürülmüştü.