https://tr.sputniknews.com/20220717/adanada-6-noktada-cikan-orman-yanginlariyla-ilgili-bir-zanli-tutuklandi-1058811421.html

Adana'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T19:44+0300

2022-07-17T19:44+0300

2022-07-17T19:44+0300

türkiye

adana

orman yangını

tutuklama

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Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Feke ilçesinde 15 Temmuz'da 6 noktada orman yangınları çıkmış, ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürülmüştü.

türkiye

adana

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adana, orman yangını, tutuklama