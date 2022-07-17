https://tr.sputniknews.com/20220717/ailesinden-9-kisiyi-rehin-aldi-ozel-harekat-operasyon-duzenledi-1058801815.html

Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı: Özel harekat operasyon düzenledi

Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı: Özel harekat operasyon düzenledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T12:11+0300

2022-07-17T12:11+0300

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türkiye

türkiye

özel harekât

operasyon

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Kayseri'de ailesinden 9 kişiyi rehin alan bir kişi özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı.İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı.Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türkiye, özel harekât, operasyon