https://tr.sputniknews.com/20220717/aliagada-sokumune-izin-verilen-nae-sao-paulo-gemisi-turk-kara-sularinda-tekrar-denetlenecek-1058802791.html

Aliağa'da sökümüne izin verilen 'NAe Sao Paulo' gemisi Türk kara sularında tekrar denetlenecek

Aliağa'da sökümüne izin verilen 'NAe Sao Paulo' gemisi Türk kara sularında tekrar denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Brezilya donanmasına ait 'NAe Sao Paulo' isimli savaş gemisinin Aliağa'da söküm işlemi için izin talebi... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T12:41+0300

2022-07-17T12:41+0300

2022-07-17T12:43+0300

dünya

türkiye

aliağa

gemi

kimyasal

tehlike

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048479037_0:110:588:441_1920x0_80_0_0_d06b7363f676e7e76c21c52ce884d17f.jpg

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sökümünün teknik olarak dünyada sadece Türkiye ve Hindistan'da mümkün olduğu öğrenilen gemiyle ilgili işi Türk firma devraldı ve işlem için Aliağa tesisleri seçildi.Tehlikeli atıkların sınırlar ötesi taşınması ve bertaraf edilmesinin kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi uyarınca yapılan denetimler sonucunda gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmedi.Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunan ve AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinde de yer alan gemi, "Bildirim formu, sörvey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas free işleminin yapıldığına dair belge, Nükleer Düzenleme Kurumunun geminin sökülmek üzere ülkeye getirilmesinde radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazı" gibi tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve tesise kabul edilmeme seçeneği ortadan kalkarak, tesise kabul edildi.Tehlikeli durum olursa geri gönderilecekGeminin Türk kara sularında mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetiminden geçirileceği, tehlikeli bir durum ve risk söz konusu olursa hiç tereddütsüz geri gönderileceği öğrenildi.Uygun bulunması halinde mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlarca geminin söküm işlemi titizlikle gerçekleştirilecek.Bakanlık yetkilileri, daha önce olduğu gibi bu konuda da halk sağlığını tehlikeye atacak bir duruma izin vermeyeceklerini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/greenpeace-ingiltereden-turkiyeye-ithal-edilen-plastik-atiklar-zehirli-kimyasallar-saciyor-1053642853.html

aliağa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, aliağa, gemi, kimyasal, tehlike