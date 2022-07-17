https://tr.sputniknews.com/20220717/alman-yetkili-rusyadan-tedarik-olmadan-kisin-yasanabilecek-gaz-kitligi-konusunda-uyardi-1058810461.html

Alman yetkili, Rusya'dan tedarik olmadan kışın yaşanabilecek gaz kıtlığı konusunda uyardı

Alman yetkili, Rusya'dan tedarik olmadan kışın yaşanabilecek gaz kıtlığı konusunda uyardı

Almanya Federal Enerji Şebekesi Ajansı Başkanı Klaus Müller, Alman gaz depolama tesislerinin Rus gazı olmadan kış mevsimini geçirebilecek kadar dolu olmadığını... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T18:54+0300

2022-07-17T18:54+0300

2022-07-17T18:54+0300

dünya

almanya

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doğalgaz

enerji

kuzey akım

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Bild gazetesine konuşan Müller, Rusya'dan tedarik olmadan kış mevsiminde ülkede yaşanabilecek gaz kıtlığı konusunda uyardı.Müller, “Yakıt depolama tanklarının neredeyse yüzde 65'i dolu. Bu, önceki haftalara göre daha iyi, ancak yine de Rusya'dan tedarik yapılmadan kışı geçirmek için yeterli değil. Kuzey Akım gaz boru hattındaki bakım çalışmaları perşembe günü başlamalı. Şu anda bu boru hattından gaz geçip geçmeyeceğine ve hangi miktarda geçeceğine birçok şey bağlı” diye konuştu.Yakıt fiyatlarının zirveye ulaşmış olabileceğine dikkat çeken Müller, Kuzey Akım’ın çalışmamasına rağmen geçen hafta fiyatlarda büyük sıçrama olmadığını hatırlattı ve Rusya’dan tedarik kaybının fiyatlara yansımış olduğunu ifade etti.Alman hanelerinin enerji arzındaki durum nedeniyle ısıtmalarının kapatılmasının ‘endişelenecek en son şey’ olması gerektiğini vurgulayan Müller, “Hanelere örneğin endüstriyel işletmelere göre çok daha uzun süre gaz tedarik ediliyor” ifadelerini kullandı.Alman yetkili, ülkenin büyük bir olasılıkla iki kış boyunca gaz kıtlığı ile karşı karşıya kalacağını belirterek, “Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı, 2024’ün yazına kadar Rus gazından bağımsız olmamızı bekliyor. Ancak fiyatların muhtemelen eskisi kadar düşük olmayacağı da doğru” diye sözlerini tamamladı.

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almanya, rusya, doğalgaz, enerji, kuzey akım