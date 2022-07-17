https://tr.sputniknews.com/20220717/ataol-behramoglu-baski-altinda-isime-son-verdiler-1058798177.html
Ataol Behramoğlu: Baskı altında işime son verdiler
Ataol Behramoğlu: Baskı altında işime son verdiler
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 10 yılı aşkın süredir akademisyen olarak görev yapan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, “Baskı altında işime son... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:16+0300
2022-07-17T10:16+0300
2022-07-17T10:18+0300
türkiye
ataol behramoğlu
cumhuriyet gazetesi
yazar
açıklama
halk tv
akademisyen
istanbul aydın üniversitesi
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Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki işine son verildiğini açıkladı.Halk TV’de Serhan Asker’in programına konuk olan Behramoğlu, "Ben bir akademisyenim. Benim Rus Dili ve Edebiyatı profesörü olduğumu çok az kişi bilir. İstanbul Üniversitesi’nden emekliyim ve özel üniversitelerde devam ediyordum. Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı. Hala bu sıkıntılar her anlamda devam ediyor. İçeride ve dışarıda…" ifadelerini kullandı.'Yaşadıklarımdan öğrendiğim var' diye bir şiir yazdığını anımsatan Behramoğlu, "Yaşama sevinciyle doluyum. Düşünün kaç yaşına geldim, buzuki öğreniyorum, piyano öğreniyorum" dedi.Behramoğlu, "Bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakmadan ölürsem mutsuz öleceğim. Yazıklar olsun size. Ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz. İki kilo patates 25 lira, bir kilo domates 15 lira. Yazıklar olsun" diye konuştu.Behramoğlu 2011 yılından itibaren bu görevi sürdürüyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220708/bogazici-universitesinde-uzaklastirilan-4-akademisyenden-3u-goreve-iade-edildi-1058499664.html
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ataol behramoğlu, cumhuriyet gazetesi, yazar, açıklama, halk tv, akademisyen, istanbul aydın üniversitesi
Ataol Behramoğlu: Baskı altında işime son verdiler
10:16 17.07.2022 (güncellendi: 10:18 17.07.2022) Abone ol
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 10 yılı aşkın süredir akademisyen olarak görev yapan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, “Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı” dedi.
Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki işine son verildiğini açıkladı.
Halk TV’de Serhan Asker’in programına konuk olan Behramoğlu, "Ben bir akademisyenim. Benim Rus Dili ve Edebiyatı profesörü olduğumu çok az kişi bilir. İstanbul Üniversitesi’nden emekliyim ve özel üniversitelerde devam ediyordum. Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı. Hala bu sıkıntılar her anlamda devam ediyor. İçeride ve dışarıda…" ifadelerini kullandı.
'Yaşadıklarımdan öğrendiğim var' diye bir şiir yazdığını anımsatan Behramoğlu, "Yaşama sevinciyle doluyum. Düşünün kaç yaşına geldim, buzuki öğreniyorum, piyano öğreniyorum" dedi.
Behramoğlu, "Bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakmadan ölürsem mutsuz öleceğim. Yazıklar olsun size. Ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz. İki kilo patates 25 lira, bir kilo domates 15 lira. Yazıklar olsun" diye konuştu.
Behramoğlu 2011 yılından itibaren bu görevi sürdürüyordu.