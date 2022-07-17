https://tr.sputniknews.com/20220717/aycicek-tarlalarini-istila-eden-cayir-tirtili-ile-mucadele-acil-sekilde-ilaclamak-gerekiyor-1058808210.html

Ayçiçek tarlalarını istila eden ‘çayır tırtılı’ ile mücadele: ‘Acil şekilde ilaçlamak gerekiyor’

Ayçiçek tarlalarını istila eden ‘çayır tırtılı’ ile mücadele: ‘Acil şekilde ilaçlamak gerekiyor’

Trakya 'da ayçiçeği tarlalarını istila eden ‘çayır tırtılı’ zararlısına karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle havadan dronla ilaçlama yapılarak... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T17:13+0300

2022-07-17T17:13+0300

2022-07-17T17:13+0300

yaşam

türkiye

trakya

tırtıl

drone

mücadele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058808040_0:1:750:423_1920x0_80_0_0_0cd4906715e4fbb3bf593452cad7b903.jpg

Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oluyor.Tarım ve Orman Bakanlığı ‘çayır tırtılı’ istilası üzerine devreye girerek, tırtılların görüldüğü bölgelerde havadan dronla ilaçlama çalışmasına destek verdi. Sağlanan dronlarla tırtılla gece-gündüz mücadele edilirken, bazı üreticilerde kendi imkanları ile tarlalarını ilaçlıyor.Bakanlığın desteğiyle Adana’dan Tekirdağ’a bağlı Bıyıkali Mahallesi’ne gelerek mücadeleye dronla destek veren ilaç firması sahibi ve dron pilotu Ali Karaca, çayır tırtılı zararlısından kurtulana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.‘15-20 gün içerisinde bölgenin büyük bölümü ilaçlanacaktır’Karaca, “Bugün bölgeye intikal ettik. Şu anda Bıyıkali köyünde 2 bin dönümlük bir arazide çayır tırtılına karşı dronla mücadele edeceğiz. Hali hazırda tarlaların dolu olmasından dolayı traktörün girememesi nedeniyle dronla daha etkili mücadele edilebileceğinden dolayı ilaçlamamızı yapacağız ve çiftçimizin bu sene ürününe musallat olan çayır tırtılından kurtarmayı hedefliyoruz. Mücadelemiz bu zararlıdan kurtulana kadar devam edecek. Biz normalde Adana bölgesinde çalışıyoruz. Oradaki tüm işlerimizi bıraktık, burada çiftçimizin ürününe musallat olan ve çok elzem olan bu mücadeleyi sürdürmek için buradayız. 1 ay veya 2 ay da sürse bu mücadele devam edecek. Türkiye’nin birçok yerinden ekip geliyor bu bölgeye, zannımca 15-20 gün içerisinde bölgenin büyük bölümü ilaçlanacaktır. Umarım tüm çiftçilerimizin tarlasından bu zararlı arındırılır” dedi.‘İlaçlama sonunda bu zararlının yüzde 80-90 oranında öldüğünü gördük’Bıyıkali Mahallesi üreticilerinden Kazım Özder, ayçiçeği tarlasında tırtıl nedeniyle yüzde 40 kayıp olduğunu söyledi. Özder, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün mesajıyla tırtıl olayından haberdar olduk. Hemen mücadele etme yöntemleri aradık. Oradaki arkadaşlar dron getirdiler, deneme yaptılar. İlaçlama sonunda bu zararlının yüzde 80-90 oranında öldüğünü gördük. Sonrasında bizim tarlamızda da görüldüğünde yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvurduk ve bizim tarlamızda da ilaçlamaya başladık. Gece ve gündüz çalışabilen bir sistem bu. Zarar olan bölgeye direk nokta atışı ile ilaç atılıyor. İnanıyorum ki bu çalışmanın sonucunda bu ilaçlama bizi bu dertten yüzde 80-90 kurtaracak” ifadelerini kullandı.Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi’nde üreticilik yapan tarım makineleri mühendisi Ahmet Niyazi Akçalık da, arıların zarar görmemesi için özellikle gece ilaçlama yapmaya çalıştıklarının belirterek; şöyle konuştu:‘Çok acil bir şekilde ilaçlamak gerekiyor, yoksa hiçbir ürün kalmıyor’Dambaslar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Niyazi Baş ise “Biz dün akşam farkına vardık olayın ve en acil şekilde ilaçlamaya başladık. Her sene bu şekilde bölge bölge oluyor diyebilirim. Zaten maliyetler çok ağır, çok büyük rakamlarla para kazanmıyoruz. Ancak kendi geçimimizi idame ettiriyoruz. Ben hemen müdahale etmeme rağmen benim kaybım yüzde 30-40’larda. Biraz ilerideki tarlada adamın tüm ürünü bitmiş durumda. Yani çok acil bir şekilde ilaçlamak gerekiyor. Yoksa hiçbir ürün kalmıyor” dedi.

trakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, trakya, tırtıl, drone, mücadele