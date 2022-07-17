https://tr.sputniknews.com/20220717/bagcilarda-maskeli-grup-sokaktakilere-ates-acti--1058792332.html
Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı
Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı
Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T01:09+0300
2022-07-17T01:09+0300
2022-07-17T01:09+0300
türkiye
bağcılar
silahlı saldırı
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058792187_26:0:1411:779_1920x0_80_0_0_5b6143b6cfdf7b6ab0b577e13b3df61f.jpg
Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.
türkiye
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058792187_199:0:1238:779_1920x0_80_0_0_1c84afca3430ac6ae1c43b4126888b8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bağcılar, silahlı saldırı, maske
Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı
Abone ol
Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.