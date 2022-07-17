https://tr.sputniknews.com/20220717/bagcilarda-maskeli-grup-sokaktakilere-ates-acti--1058792332.html

Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı

Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T01:09+0300

2022-07-17T01:09+0300

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türkiye

bağcılar

silahlı saldırı

maske

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Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

türkiye

bağcılar

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bağcılar, silahlı saldırı, maske