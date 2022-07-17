Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220717/bagcilarda-maskeli-grup-sokaktakilere-ates-acti--1058792332.html
Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı
Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı
Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T01:09+0300
2022-07-17T01:09+0300
türkiye
bağcılar
silahlı saldırı
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058792187_26:0:1411:779_1920x0_80_0_0_5b6143b6cfdf7b6ab0b577e13b3df61f.jpg
Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.
türkiye
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058792187_199:0:1238:779_1920x0_80_0_0_1c84afca3430ac6ae1c43b4126888b8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bağcılar, silahlı saldırı, maske

Bağcılar’da maskeli bir grup sokaktakilere ateş açtı: 3 kişi yaralandı

01:09 17.07.2022
© İHA Bağcılar'da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı
 Bağcılar'da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала