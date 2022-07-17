https://tr.sputniknews.com/20220717/bakan-nebati-egitime-yuzde-135-sagliga-yuzde-64-butce-ayrildi--1058803521.html

Bakan Nebati: Eğitime yüzde 13.5, sağlığa yüzde 6.4 bütçe ayırdık

Bakan Nebati: Eğitime yüzde 13.5, sağlığa yüzde 6.4 bütçe ayırdık

Bakan Nebati, toplam bütçe içerisinde eğitime yüzde 13.5, sağlık harcamalarına yüzde 6.4, sosyal amaçlı harcamalara ise yüzde 5.1 oranında kaynak aktarıldığını... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T13:16+0300

2022-07-17T13:16+0300

2022-07-17T13:17+0300

ekonomi

nureddin nebati

açıklama

bütçe

eğitim

sağlık

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eğitim, sağlık ve sosyal harcamalara aktarılan kaynakları açıkladı.Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı: "2002 yılında eğitimin toplam bütçe içindeki payı yüzde 9,4 iken; bugün bu oranı yüzde 13,5'e çıkarttık. KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken; 2022'de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 TL burs veriyoruz. 2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 TL burs verilirken; bugün bu rakam 469 TL'dir. 2002'de toplam okul öncesi eğitim kurumu sayısı 2 bin 354 iken, 2022 yılında bu rakam 14 bin 85'e ulaşmıştır.2002 öncesinde 190 olan yurt sayısı, bugün 779'a yükselmiştir. 2002 öncesindeki 190 yurdun büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, hemen hepsi yeniden inşa edilmiştir. Böylece yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkmıştır."

https://tr.sputniknews.com/20220716/bakan-nebati-abd-hazine-bakani-yellen-ile-gorustu-1058779014.html

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nureddin nebati, açıklama, bütçe, eğitim, sağlık