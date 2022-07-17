https://tr.sputniknews.com/20220717/balikesirde-2-cocugu-taciz-eden-supheli-tutuklandi--1058815515.html
Balıkesir'de 2 çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de 2 çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T23:52+0300
2022-07-17T23:52+0300
2022-07-17T23:52+0300
türkiye
çocuk
taciz
balıkesir
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Ericek Mahallesi'nde B.Ç. adlı kişinin, 2 çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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çocuk, taciz, balıkesir
Balıkesir'de 2 çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.
Ericek Mahallesi'nde B.Ç. adlı kişinin, 2 çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.