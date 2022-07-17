Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220717/balikesirde-2-cocugu-taciz-eden-supheli-tutuklandi--1058815515.html
Balıkesir'de 2 çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de 2 çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T23:52+0300
2022-07-17T23:52+0300
türkiye
çocuk
taciz
balıkesir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056387501_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc7dc0b712b8b61df7dd21bdcb2dae60.jpg
Ericek Mahallesi'nde B.Ç. adlı kişinin, 2 çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
türkiye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056387501_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1115c2586a74746d121bc5196a29b00c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk, taciz, balıkesir

Balıkesir'de 2 çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı

23:52 17.07.2022
© AAtutuklanma, polis
tutuklanma, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.
Ericek Mahallesi'nde B.Ç. adlı kişinin, 2 çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала