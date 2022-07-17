https://tr.sputniknews.com/20220717/bulgar-uzman-ab-ve-abd-ekonomileri-icin-felaket-olan-dusuk-euro-kuru-rusyanin-yararina-1058806117.html

Bulgar uzman: AB ve ABD ekonomileri için felaket olan düşük euro kuru, Rusya’nın yararına

Bulgar uzman: AB ve ABD ekonomileri için felaket olan düşük euro kuru, Rusya’nın yararına

Bulgar ekonomist Grigor Sarijski, Bulgaria ON AIR'e demecinde, düşük euro kurunun AB ve ABD ekonomilerini kötü etkileyeceğini, ancak bunun Rusya’nın yararına... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T15:55+0300

2022-07-17T15:55+0300

2022-07-17T15:55+0300

ekonomi

euro

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rusya

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Hafta ortasında Avrupa para birimi euro, 2002'den bu yana ilk kez ABD dolarının altına düştü.Sarijski, “Böylesine düşük bir kur hem Avrupa hem de Amerika ekonomileri için bir felaket. Pariteye ulaşmak için ortak çabalar gösterilecek. AB ithalatçılarının yarısı kar ediyor. Döviz kuru şu anda Avrupalı üreticiler için dolar cinsinden ödeme yaptıkları ve ihracat euro cinsinden olduğu için karlı değil” dedi.Mevcut durumun Rusya’nın yararına olduğunu belirten uzman, “Bulgaristan bu yıl Putin'e ve çevresine iki milyar daha fazla ödedi. Euro ucuzluyor ve yakıt fiyatları yükseliyor. Yakıtın pahalı hale geldiği gerçeğine alışmalıyız. Yaptırımlar Rus ekonomisinin finansmanında artışa yol açtı” ifadelerini kullandı.

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euro, düşüş, artış, ruble, rusya