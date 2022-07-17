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Bulgar uzman: AB ve ABD ekonomileri için felaket olan düşük euro kuru, Rusya’nın yararına
Bulgar uzman: AB ve ABD ekonomileri için felaket olan düşük euro kuru, Rusya’nın yararına
Bulgar ekonomist Grigor Sarijski, Bulgaria ON AIR'e demecinde, düşük euro kurunun AB ve ABD ekonomilerini kötü etkileyeceğini, ancak bunun Rusya’nın yararına... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T15:55+0300
2022-07-17T15:55+0300
2022-07-17T15:55+0300
ekonomi
euro
düşüş
artış
ruble
rusya
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Hafta ortasında Avrupa para birimi euro, 2002'den bu yana ilk kez ABD dolarının altına düştü.Sarijski, “Böylesine düşük bir kur hem Avrupa hem de Amerika ekonomileri için bir felaket. Pariteye ulaşmak için ortak çabalar gösterilecek. AB ithalatçılarının yarısı kar ediyor. Döviz kuru şu anda Avrupalı üreticiler için dolar cinsinden ödeme yaptıkları ve ihracat euro cinsinden olduğu için karlı değil” dedi.Mevcut durumun Rusya’nın yararına olduğunu belirten uzman, “Bulgaristan bu yıl Putin'e ve çevresine iki milyar daha fazla ödedi. Euro ucuzluyor ve yakıt fiyatları yükseliyor. Yakıtın pahalı hale geldiği gerçeğine alışmalıyız. Yaptırımlar Rus ekonomisinin finansmanında artışa yol açtı” ifadelerini kullandı.
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euro, düşüş, artış, ruble, rusya
Bulgar uzman: AB ve ABD ekonomileri için felaket olan düşük euro kuru, Rusya’nın yararına
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Bulgar ekonomist Grigor Sarijski, Bulgaria ON AIR'e demecinde, düşük euro kurunun AB ve ABD ekonomilerini kötü etkileyeceğini, ancak bunun Rusya’nın yararına olacağını söyledi.
Hafta ortasında Avrupa para birimi euro, 2002'den bu yana ilk kez ABD dolarının altına düştü.
Sarijski, “Böylesine düşük bir kur hem Avrupa hem de Amerika ekonomileri için bir felaket. Pariteye ulaşmak için ortak çabalar gösterilecek. AB ithalatçılarının yarısı kar ediyor. Döviz kuru şu anda Avrupalı üreticiler için dolar cinsinden ödeme yaptıkları ve ihracat euro cinsinden olduğu için karlı değil” dedi.
Mevcut durumun Rusya’nın yararına olduğunu belirten uzman, “Bulgaristan bu yıl Putin'e ve çevresine iki milyar daha fazla ödedi. Euro ucuzluyor ve yakıt fiyatları yükseliyor. Yakıtın pahalı hale geldiği gerçeğine alışmalıyız. Yaptırımlar Rus ekonomisinin finansmanında artışa yol açtı” ifadelerini kullandı.