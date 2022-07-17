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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220717/canli-i-ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-ilk-firsatta-kirim-koprusunu-havaya-ucuracagiz-1058800168.html
CANLI I Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: İlk fırsatta Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracağız
CANLI I Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: İlk fırsatta Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracağız
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu devam ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Arestoviç, Ukrayna ordusunun ilk fırsatta Kırım... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI I Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: İlk fırsatta Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracağız

11:26 17.07.2022 (güncellendi: 11:47 17.07.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu devam ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Arestoviç, Ukrayna ordusunun ilk fırsatta Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, ‘teknik imkanlar oluşur oluşmaz Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracaklarını’ söyledi. Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer bir açıklama yapmıştı.
‘Feigin Live’ YouTube kanalına konuşan Arestoviç, “Teknik imkanlar oluşur oluşmaz Kırım Köprüsü saldırı hedefi olacak. Ortaklar tarafından ‘Rusya Federasyonu topraklarına vurmayın’ şeklinde bir kısıtlama gelirse, çünkü büyük resmi görüyorlar, o zaman vurmayız. Ukrayna topraklarında vurulacak yeterince hedefimiz var. Bu arada, Kırım Köprüsü Ukrayna karasularından geçiyor” dedi.
Daha önce, Ukraynalı Tümgeneral Dmitriy Marçenko, Ukrayna birliklerine ABD ve Avrupa'dan uygun silahlar sağlanması durumunda Kırım Köprüsünün bir numaralı hedefleri olacağını söylemişti.
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12:31 17.07.2022
DHC ve LHC güçleri 253 yerleşim bölgesini kurtardı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar DHC’deki 253 yerleşim bölgesinin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, “17 Temmuz 2022 itibariyle, DHC ve LHC güçleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle, Novaya Kamenka ve Stryapovka da dahil olmak üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti ‘nde 253 yerleşim yerini kurtardı” denildi.
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