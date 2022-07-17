CANLI I Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: İlk fırsatta Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracağız

DHC ve LHC güçleri 253 yerleşim bölgesini kurtardı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar DHC’deki 253 yerleşim bölgesinin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, “17 Temmuz 2022 itibariyle, DHC ve LHC güçleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle, Novaya Kamenka ve Stryapovka da dahil olmak üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti ‘nde 253 yerleşim yerini kurtardı” denildi.