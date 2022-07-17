https://tr.sputniknews.com/20220717/dedikodusunu-yaptigi-iddiasiyla-ablasini-tabancayla-vurarak-oldurdu-1058811670.html

Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla ablasını tabancayla vurarak öldürdü

Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla ablasını tabancayla vurarak öldürdü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde G.Ö., dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı tabancayla vurarak öldürdü. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T19:52+0300

2022-07-17T19:52+0300

2022-07-17T19:52+0300

türkiye

kırşehir

kadına şiddet

tabanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058811526_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_4b2d7364ddb52cf5365ba9ce70be1ebc.jpg

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen olayda Antalya'da yaşayan G.Ö., ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö., ablası Fadime Öcal ile dedikodusunu yaptığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada G.Ö., belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren G.Ö. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan cinayet zanlısı G.Ö.’nün polise teslim olma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kırşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırşehir, kadına şiddet, tabanca