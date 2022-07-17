https://tr.sputniknews.com/20220717/dedikodusunu-yaptigi-iddiasiyla-ablasini-tabancayla-vurarak-oldurdu-1058811670.html
Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla ablasını tabancayla vurarak öldürdü
Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla ablasını tabancayla vurarak öldürdü
Kırşehir'in Mucur ilçesinde G.Ö., dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı tabancayla vurarak öldürdü. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T19:52+0300
2022-07-17T19:52+0300
2022-07-17T19:52+0300
türkiye
kırşehir
kadına şiddet
tabanca
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Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen olayda Antalya'da yaşayan G.Ö., ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö., ablası Fadime Öcal ile dedikodusunu yaptığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada G.Ö., belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren G.Ö. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan cinayet zanlısı G.Ö.’nün polise teslim olma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
kırşehir
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kırşehir, kadına şiddet, tabanca
Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla ablasını tabancayla vurarak öldürdü
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde G.Ö., dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen olayda Antalya'da yaşayan G.Ö., ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö., ablası Fadime Öcal ile dedikodusunu yaptığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada G.Ö., belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren G.Ö. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan cinayet zanlısı G.Ö.’nün polise teslim olma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.