Erdoğan'ın çevirmeni için 'hanım kız' diyen Kılıçdaroğlu: Kibirden ne anlama geldiğini unutmuşlar

"Benim asıl eleştirdiğim nokta görüşmeye özel tercümanın girmesi. Ayrıca bildiğim kadarıyla ABD vatandaşı. Ben buna itiraz ettim. Bana yanıt olarak 'anadili gibi İngilizce biliyor' diyorlar. Burada sorun İngilizce değil, İngilizce seviyesi değil. Neden bir Dışişleri mensubu girmiyor da ABD vatandaşı biri giriyor. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı da değil. Bu olmaz. Ben buna itiraz ediyorum, onlar 'İngilizcesi iyi' diye yanıt veriyorlar. Dışişleri'nde çok iyi İngilizce bilen birçok diplomatımız, personelimiz var. 'Hanım kız" ifadesine gelince. Bu Anadolu'da yaygın şekilde kullanılan, nezaket yüklü bir hitaptır. Benim eleştirilerime yanıt veremeyince buradan saldırıyorlar. Komik bir durum. Ama onlar halktan Anadolu'dan koptukları için bu kavramları da unuttular. Kibirlerinden hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuş görünüyorlar."