https://tr.sputniknews.com/20220717/filenin-sultanlari-milletler-liginde-dorduncu-oldu-1058809354.html
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dördüncü oldu
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dördüncü oldu
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T17:56+0300
2022-07-17T17:56+0300
2022-07-17T17:56+0300
spor
türkiye
sırbistan
voleybol
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FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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türkiye, sırbistan, voleybol
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dördüncü oldu
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.
FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.