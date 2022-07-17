https://tr.sputniknews.com/20220717/filenin-sultanlari-milletler-liginde-dorduncu-oldu-1058809354.html

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dördüncü oldu

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dördüncü oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

sırbistan

voleybol

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FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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türkiye, sırbistan, voleybol