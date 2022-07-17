https://tr.sputniknews.com/20220717/floryada-denize-dokulen-kanalizasyon-suyu-endiseye-neden-oldu-lagimin-icerisinde-yuzuluyor-1058801146.html
Florya'da denize dökülen kanalizasyon suyu endişeye neden oldu: 'Lağımın içerisinde yüzülüyor'
Florya'da denize dökülen kanalizasyon suyu endişeye neden oldu: 'Lağımın içerisinde yüzülüyor'
İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T11:59+0300
2022-07-17T11:59+0300
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florya
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
kanalizasyon
gider
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Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı. Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti.Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi. Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.'Mecburen burada yüzüyoruz'Sahile yüzmeye gelen Ali Aslan, "Türkiye'nin genel anlamda her zaman olan sorunu. Bu sadece lağım sorunu değil. Ben burada yüzerim çünkü alternatifim yok. Şehir dışına çıkamayacağımız için mecburen burada yüzüyoruz" dedi.'40 senedir burada yaşıyorum, bildiğim için yüzmüyorum'Ahmet Gülsoy, denizin kirliliği nedeniyle yalnızca sahilde yürüyüş yapabildiğini belirterek, "Lağımın içerisinde yüzülüyor çünkü temizlendiği söyleniyor. Gerçekten bir açıklama yapılsa, suyunun kirli olduğu söylense bu kadar insan burada yüzmez. Ben burada yüzmem, 40 senedir burada yaşıyorum, bildiğim için yüzmüyorum. Ailemle sadece gezmeye geliyorum" diye konuştu.Hakan Gümüş ise yetkililere seslenerek, “Ben burada yüzmem su çok kirli, yüzülecek gibi değil. Buranın temizlenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/londrada-kanalizasyon-orneklerinde-cocuk-felci-virusu-cikti-1057773688.html
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Florya'da denize dökülen kanalizasyon suyu endişeye neden oldu: 'Lağımın içerisinde yüzülüyor'
11:59 17.07.2022 (güncellendi: 12:00 17.07.2022) Abone ol
İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Duruma tepki gösteren çevredekiler, sorunun çözülmesini istedi.
Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı. Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti.
Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi. Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.
'Mecburen burada yüzüyoruz'
Sahile yüzmeye gelen Ali Aslan, "Türkiye'nin genel anlamda her zaman olan sorunu. Bu sadece lağım sorunu değil. Ben burada yüzerim çünkü alternatifim yok. Şehir dışına çıkamayacağımız için mecburen burada yüzüyoruz" dedi.
'40 senedir burada yaşıyorum, bildiğim için yüzmüyorum'
Ahmet Gülsoy, denizin kirliliği nedeniyle yalnızca sahilde yürüyüş yapabildiğini belirterek, "Lağımın içerisinde yüzülüyor çünkü temizlendiği söyleniyor. Gerçekten bir açıklama yapılsa, suyunun kirli olduğu söylense bu kadar insan burada yüzmez. Ben burada yüzmem, 40 senedir burada yaşıyorum, bildiğim için yüzmüyorum. Ailemle sadece gezmeye geliyorum" diye konuştu.
Hakan Gümüş ise yetkililere seslenerek, “Ben burada yüzmem su çok kirli, yüzülecek gibi değil. Buranın temizlenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.